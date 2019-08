Lanski zmagovalec, mesto Korčula. Foto: EPA

Tokrat so se osredotočili na manjše kraje, ki jih bralci morda še ne poznajo. Lani je bilo izbrano mesto Korčula, letos pa je slavila le dobrih 10 kilometrov oddaljena Lumbarda.

Mestece je sicer izjemno priljubljeno med znanimi in bogatimi, saj so tam med drugim letovali že Leonardo DiCaprio, Sylvester Stallone, Michael Douglas in Catherine Zeta-Jones. Novak Đoković pa se po zmagah na turnirjih za Grand slam redno z družino umakne v lumbardske zalive na zaslužen počitek.

Kot so zapisali v Večernjem listu, je morje na Korčuli preprosto lepše in barvitejše kot drugje, v Lumbardi pa se zaveš, “da ne živimo, da bi delali, ampak da delamo, da bi živeli in uživali na rajskih krajih”. Poleg plaž Korčula ponuja tudi kulturne in kulinarične užitke, predvsem odlično vino.

Dom Oliverja Dragojevića v Veliki Luki na Korčuli. Foto: T. Iljas

To so po lokalnih legendah poskusili že Odisej in njegovi sopotniki ob vračanju na domačo Itako. Odisejev obisk pa ni edina zgodba, povezana z otokom, saj naj bi se na otoku rodil tudi slavni popotnik in raziskovalec Marco Polo. Nobenega dvoma pa ni o kraju rojstva najslavnejšega sodobnega otroka otoka Oliverja Dragojevića, ki se je rodil v Veli Luki.

Mešanico čudovite narave, bogate zgodovine, pestre kulinarične ponudbe in mehkega gostoljubja domačinov bo, po mnenju ocenjevalcev, težko premagati.