Obiskovalci so lahko preizkusili vina 90 vinarjev. Foto: Organizator

“Ljubljanska vinska pot in martinovanje je glavna martinova vinska prireditev v prestolnici.” je za MMC povedala članica organizacijske ekipe Daša Kastelic. “Letos vino na naših stojnicah ponuja že 90 vinarjev iz vseh vinorodnih okolišev Slovenije.”

Vinsko pot v središču Ljubljane lahko obiščemo dvakrat letno, na junijski poletni poti in na vinski praznik svetega Martina. “Tudi letos smo vinsko pot odprli z nastopom folklorne skupine in penino, ki jo je letos odprla vinska kraljica Meta Frangež.”

Dogajanje je otvoril nastop folklorne skupine. Foto: Organizator

Obiskovalcev, ki so se letos dodobra nagnetli na ozkih ulicah stare Ljubljane, ni odvrnilo niti slabše vreme, ki pa je preprečilo eno izmed tradicij vinske poti. ”Na poletni vinski poti junija v Ljubljanico potopimo vino, ki ga nato na otvoritvi slavnostno dvignemo iz reke. Letos pa nam je žal zagodlo vreme, zaradi katerega je prepovedana plovba in čolnarska dejavnost na reki tako, da bomo dvig vina opravili naknadno, ob prvi pravi priložnosti.”

Vinska pot je odlična priložnost za predstavitev Slovenskih vinarjev in njihovih vin. “Vinska pot nam predvsem pomaga pri prepoznavnosti, saj je poleg domačih gostov tudi ogromno tujih gostov. Za pravega vinarja namreč dobro vino narediti ni težava, to radi delamo in zato živimo, pogosto pa je težava vino prodati. Takšni festivali, kot je vinska pot nam ravno pri tem najbolj pomagajo.” Se je z oceno pomena poti za vinarstvo strinjal Jernej Repše iz Hiše frankinje vinarstva Kerin.

Obiskovalci so dodobra napolnili ulice stare Ljubljane. Foto: Organizator

Vinarstvo Kerin se na svoji stojnici predstavlja z posebno ponudbo Bele frankinje. “Smo prvi v Sloveniji, ki smo iz modre frankinje naredili belo vino, na kar smo posebno ponosni. Frankinja sicer velja za enega izmed najbolj temnih vin, z intenzivno, skoraj modro barvo. Naša bela frankinja pa po barvi spominja na druga bela vina. Pri tem ne gre za nikakršno kemijsko posredovanje, saj je večina vinskih barvil v resnici skrita v kožici jagode. Skrbno izbrane jagode, brez mletja nežno stisnemo in prvih 30 odstotkov vina iz vsakega prešanja pride povsem svetle bele barve.”

Vinska pot pa le začenja vinski teden v Ljubljani, še opozarja Kasteličeva. “Naslednji teden bo v cankarjevem domu tudi slovenski festival vin na katerem se bo letos predstavilo kar 150 vinarjev in vinogradnikov. Poleg slovenskih vinarjev bodo med njimi še gostje iz Italije, Francije, Makedonije in Hrvaške, obiskovalci pa se bodo lahko zares naužili vrhunskih vin in odlične kulinarike.”