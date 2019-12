Sodobno delovno mesto poleg stresa povzroča mnogo zdravstvenih težav. Foto: Reuters

Ameriški delavci so tako izkoristili le 54 odstotkov dopusta, ki jim je bil na voljo. Ob tem je raziskava pokazala, da je zgolj 23 odstotkov ameriških delavcev izkoristilo ves plačan dopust, ki so ga imeli na voljo.

Ameriška delavska zakonodaja med redkimi v razvitem svetu ne obvezuje delodajalcev, da delavcem omogočijo plačan dopust. V povprečju imajo ameriški delavci na voljo le 10 dni plačanega dopusta, a jih kar 9 odstotkov ne izkoristi niti enega dneva na leto.

A višja prisotnost na delovnem mestu ne pomeni višje produktivnosti delavca, kar je letos spomladi potrdila tudi študija znanstvenikov ameriške univerze v Stanfordu. Kot je ugotovila omenjena študija, produktivnost delavca močno pade, ko dela več kot 50 ur na teden. “Vsaka oddelana ura nad to mejo je praktično brez smisla. Delavec ki dela 70 ur na teden opravi približno toliko dela, kot tisti, ki dela 55 ur na teden” je o ugotovitvah raziskave za CNBC povedal profesor za ekonomijo John Pencaval.

Brez počitka ni kvalitetnega dela, ugotavlaj vedno več raziskav. Foto: Reuters

Poleg tega, da je dopust zaslužen počitek vsakega zaposlenega, ta povečuje njegovo produktivnost in delovno sposobnost. Daljši dopusti sovpadajo z znatnim povečanjem produktivnosti podjetij in inovativnostjo zaposlenih.

V več državah zato delodajalci že preizkušajo krajše delavnike, ki znatno izboljšajo delovno aktivnost njihovih zaposlenih. Novozelandsko nepremičninsko in premoženjsko podjetje Perpetual Guardian z več kot 300 zaposlenimi že od lani posluje z 4 dnevnim delovnim tednom. Po začetnih preizkusih so ugotovili, da so delavci bolj motivirani in spočiti in da zdaj opravijo več dela kot so ga pred tem.

Kljub sodobnim raziskavam pa glede na ankete ameriški delavci vedno več časa preživijo na delovnem mestu in izkoriščajo vedno manj dopusta. To je predvsem posledica nezdravih pritiskov na delovnih mestih in tekmovalnem ozračju v podjetjih. Poznavalci pa opozarjajo, da takšen pristop dolgoročno zmanjša produktivnost celotnega podjetja.