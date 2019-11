Airbnb in MOK sta se dogovorila za sodelovanje za OI v Tokiu 2020, Pekingu 2022, Parizu 2024, Milanu/Cortini 2026 in Los Angelesu 2028.

V Parizu so ta mesec začeli graditi olimpijsko vas za športnike, za obiskovalce pa bodo na voljo stanovanja preko Airbnbja. Foto: EPA

Na današnji novinarski konferenci v Londonu je soustanovitelj Airbnbja Joe Gebbia dejal, da bodo igre z njihovo pomočjo še bolj "inkluzivne, dostopne in trajne." Obljubil je, da bodo za družine športnikov in obiskovalce zagotavljali "varno in trajno namestitev."

Cilj: manj novogradenj za potrebe iger

"Zagotovili bomo nastanitev, s katero bomo zmanjšali stroške prirediteljem iger in vsem drugim vpletenim. Zmanjšali bomo vse potrebe po novogradnjah," je ob tem zatrdil predsednik MOK-a Thomas Bach, ki je partnerstvo označil za nov mejnik, olimpijske igre bodo s tem vstopile v digitalno obdobje.

Finančnih podrobnosti Airbnb in MOK nista razkrila, je pa družba za oddajanje stanovanj postala vodilni partner, kakršna sta Coca-Cola in Visa.