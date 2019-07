Dolga potovanja v nabito polnih letalih so lahko nočna mora. Foto: EPA

Večina večjih letal ima sedeže razporejene v treh kolonah. Ob tem se potniki, ki potujejo na sredini, pogosto pritožujejo, saj nimajo dodatnega prostora za roke, ramena in noge, ki ga imajo tisti potniki, ki sedijo ob straneh. Ameriško podjetje Molon Labe je razvilo nove letalske sedeže, ki delno odpravijo to težavo, poroča CNN.

Novi sedeži so postavljeni malce nižje od obeh stranskih in pomaknjeni nekoliko nazaj. Poleg tega so širši, kar še dodatno poveča udobje potnika. Z novimi sedeži potniki sedijo malo zamaknjeno namesto v ravni vrsti, kar pomeni, da je prostor na letalu bolje izkoriščen in ga je za potnike na letalu več. Sedeži imajo tudi posebno oblikovane naslone za roke, s katerimi nameravajo preprečiti komolčkanje za prostor.

Sedeži so že pripravljeni za izdelavo in v podjetju napovedujejo, da bodo prva letala z novimi sedeži opremili že na začetku leta 2020. Pogodbe so že podpisali z dvema večjima letalskima družbama, a še ne smejo izdati, kateri družbi sta to.