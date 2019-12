Na Veliko planino do sredine januarja ne bo mogoče drugače kot peš. Foto: BoBo

Menjavo nosilnih vrvi so sicer v družbi načrtovali aprila 2020, vendar so pred začetkom zimske sezone preventivno naročili njihov pregled, ta pa je pokazal, da imajo določene varnostne pomanjkljivosti, ki lahko ogrožajo potnike.

Zato so v ponedeljek sprejeli odločitev o takojšnjem prenehanju obratovanja, dokler vrvi ne zamenjajo, so sporočili iz družbe. Ker je postopek menjave nosilnih vrvi zahteven, nihalka ne bo obratovala do približno 15. januarja 2020, so še zapisali.

Nihalka sprejme 32 potnikov, vožnja pa traja pet minut. Prve potnike je na Veliko planino pripeljala jeseni 1964, vsako leto pa prepelje okoli 60.000 potnikov.