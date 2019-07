Čudovita Vipavska dolina. Foto: Oglasno sporočilo

Občina Ajdovščina lahko gostom v 30 nastanitvenih obratih trenutno ponudi približno 850 ležišč. Turistični delavci v dolini zadnja leta opažajo, da se gostje odločajo za daljše obiske. Še pred kratkim so v glavnem ostali le za eno noč, zdaj pa jih večina na ajdovskem preživi vsaj nekaj dni, če ne celega dopusta.

Župan je optimističen o prihodnosti doline. Foto: Mojca Dumančič

V glavnem jih privabi bogata kulinarična ponudba, širijo pa tudi nabor doživetij in kulturnih prireditev. "K turistični rasti je nedvomno pripomogla uvedba enotne blagovne znamke Vipavska dolina, delno tudi lanska uvrstitev Vipavske doline med top deset destinacij Evrope po izboru Lonely Planeta in na tem temelječa pospešena turistična promocija. Okrepila pa se je tudi zavest o priložnostih, ki jih turizem prinaša, in tako imamo v občini šest novih nastanitev, širi pa se tudi ponudba doživetij," je za STA povedal ajdovski župan Tadej Beočanin.

Leta 2017 je bilo v občini 18.820 prenočitev, lani pa se je število povečalo na 23.910. Tudi letos se to gibanje nadaljuje, saj je bilo prenočitev v prvi polovici leta že 12.089. Ob teh številkah je jasno, da občini primanjkuje postelj za turiste, zato že načrtujejo nov Hotel v bližini starega mlina na Hublju. "Trenutno smo v pogovorih z nekaj potencialnimi investitorji že tako daleč, da bi se projekt v prihodnjem letu lahko že začel realizirati,” je še povedal Beočanin.

Večina gostov prenoči na turističnih kmetijah, ki združujejo domače udobje in vrhunsko hrano. "Največ je kolesarjev in pohodnikov, vse več pa je tistih, ki prihajajo zaradi dobrega vina in kulinarike. Med njimi so predvsem tujci, pri nas so bili že Francozi, Britanci, Španci in Nizozemci," pravi Tadeja Curk Kompara, ki v Lokavcu pri Ajdovščini skupaj z možem vodi turistično kmetijo Pri Rebkovih. Kmetija poleg dveh apartmajev ponuja še taborjenje v sadovnjaku. Gostov je sicer največ poleti, imajo pa, predvsem zaradi domačih gostov, nastanitvene kapacitete zadovoljivo zasedene vse leto.