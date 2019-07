Lokalni in mednarodni turistični avtobusi za Parižane predstavljajo vse večjo težavo. Foto: Reuters

Pariški podžupan Emanuel Gregoire je za časopis Le Parisien povedal, da stanje v Parizu ni tako kritično kot v Benetkah ali Barceloni, toda Parižani naj bi kljub temu izražali nezadovoljenost s prevelikim dotokom turističnih avtobusov. "Ne želimo si več totalne anarhije turističnih avtobusov v Parizu. Ti avtobusi niso več dobrodošli v središču mesta," je dejal Gregoire.

Pariz že ponuja več alternativ turističnim avtobusom – obiskovalci lahko med drugim najamejo električni skiro. Foto: Reuters

Pariz je preplavljen s turističnimi avtobusi – od tistih, ki krožijo po mestu in turiste vozijo na oglede glavnih znamenitosti do mednarodnih avtobusov, ki obiskovalce v francosko prestolnico vozijo z vseh koncev Evrope. Podžupan Gregoire je dejal, da mesto čaka na ureditev zakonodaje, ki bo turističnim avtobusom prepovedovala vstop v mestno središče. Zanje bodo oblasti uredile parkirišča na mestnem obrobju in turiste napotile k uporabi javnega prevoza.

Novi zakon o mobilnosti bo lokalnim oblastem dal več pooblastil za urejanje lokalnega prometa in nove možnosti transporta, vključno z električnimi kolesi. "Turisti lahko tako kot vsi drugi uporabijo do okolja prijazne možnosti prevažanja ali pa uporabijo javni prevoz," je povedal Gregoire. Dodal je, da se bodo morali turistični vodiči in agencije prilagoditi in več pozornosti posvetiti razvoju ogledov mesta na kolesu in vodenim sprehodom.

Lani je pariško regijo obiskalo rekordnih 50 milijonov ljudi, kar je dva milijona več kot leto prej. Francija je sicer najbolj obiskana država na svetu – lani so imeli 89,4 milijona obiskovalcev, leta 2017 pa 86,9 milijona.