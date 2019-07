Rekreacija na Kolpi. Foto: BoBo

Podatke, ki so bili prej dostopni le v obliki tabele, so zbrali v interaktivno karto, na kateri se s klikom pokažejo podatki za posamezno kopališče. Karta je dostopna tudi na mobilnih telefonih, kaže pa temperaturo in onesnaženost vode na 48 uradnih kopalnih mestih po vsej državi. Med njimi so reke in jezera v Julijskih Alpah, kopališča ob Krki in Kolpi ter slovensko morje.

Karta je dostopna na povezavi:

http://gis.arso.gov.si/apigis/kopalneV/

Kot kazalnike onesnaženosti vode uporabljajo prisotnost escherichie coli in intestinalnega enterokoka, dveh bakterij, značilnih za vode, onesnažene s fekalijami. Meritve temperature potekajo dnevno, onesnaženosti pa na 14 dni.

Blejsko in Bohinjsko jezero sta med nadzorovanimi lokacijami. Foto: BoBo

Poleg tega lahko na karti preberemo napotke glede kopanja in kakovosti vode, ki jih je izdal Arso. Objavljena karta je sicer poskusna, a na agenciji upajo, da jo bodo lahko v prihodnje nadgradili še z dodatnimi informacijami.