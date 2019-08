Obiskovalcem bodo uredili parkirišča v Mojstrani in jim ponudili brezplačen javni prevoz v Vrata. Ne gre za zapiranje ceste, ampak za drugačen način doživljanja narave, pa tudi za prijaznost do tamkajšnjih prebivalcev, pravijo v Kranjski Gori.

Obisk Tolminskih korit se je v zadnjih petih letih potrojil, sotesko Vintgar je lani obiskalo rekordnih več kot 300.000 ljudi, v Vratih dnevno naštejejo tudi 2.000 vozil.

Foto: Televizija Slovenija

Ob velikem pritisku "je v porastu divje parkiranje, divje kampiranje ter nepoznavanje predpisov za to cesto in uporabo neprilagojene hitrosti", opozarja podžupan občine Kranjska Gora Bogdan Janša. "Tudi policisti v takih primerih, ko zaznajo posamezno kršitev in v bližini ni nadzornika Triglavskega narodnega parka, sami ukrepajo," zatrjuje Simon Sušanj s Policijske uprave Kranj.

Akcija bo trajala tri konce tedna

Pripeljati se v dolino z javnim prevozom je lepše, ceneje, bolj doživeto, z občutkom za naravo in ljudi, poudarjajo v Triglavskem narodnem parku (TNP). "Verjamem, da bo ta akcija, ki bo trajala tri konce tedna – od tega en podaljšan konec tedna, še boljša in uspešnejša, kot je bila lanska," je prepričan direktor TNP-ja Janez Rakar.

Tokrat bo poseben režim veljal tudi 15. avgusta, na praznični dan. "Bo možnost uporabe brezplačnega parkirnega prostora v Mojstrani in takoj presedanje na brezplačni javno prevoz ter vstop v dolino in iz nje z javnim prevozom," napoveduje Janša.

Foto: Televizija Slovenija

Cilj je dolino povsem zapreti za promet, a mora biti cesta občinska – trenutno je še državna – in asfaltirana. "To ni neka kaprica ali želja, da bi mi zdaj vse poasfaltirali. Gre za devet kilometrov dolgo cesto, več kot polovica je še makadamske in gre za to, da naredimo protiprašno zaščito," dodaja kranjskogorski podžupan.

Tako bi promet lažje nadzirali, predvsem pa ohranili rastje ob cesti.

Med dopustom brez avtomobila

Sicer pa Kranjska Gora že vse poletje dnevno ponuja javni prevoz po zgornjesavski dolini. "Poleg tega smo uvedli plačilo parkirnine na določenih vstopnih mestih in najbolj obleganih parkiriščih," pojasnjuje direktor Turizma Kranjska Gora Blaž Veber.

Od koder obiskovalce brezplačno odpeljejo k Jasni, v Planico, k Peričniku. Številni turisti med bivanjem v Kranjski Gori svojih vozil sploh ne uporabljajo, dodaja Veber, zato je glavni namen umirjanja prometa: ozaveščanje dnevnih obiskovalcev.