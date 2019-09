Žrtve min na vrhu Triglava. Foto: BoBo/Žiga Živulović jr.

V torek se je tako pet žrtev min iz Bosne in Hercegovine in strokovnjak s področja minske problematike odpravilo na Triglav. Poleg Volaša so se na najvišjo slovensko goro povzpeli še Mirko Zečević, ki je ostal brez desne noge in dela z vojnimi veterani na Balkanu, Dragan Janjić, ki ima amputirano roko, Izet Kadrić, ki so mu amputirali podlahti na obeh rokah, ter likovni umetnik Rihar Skopljak, ki je ostal brez desne noge. Pridružil se jim je tudi Ivo Marković, ki dela pri projektih pomoči žrtvam min in projektih opozarjanja o nevarnosti min.

Pot na Triglav začeli v torek zjutraj

Pri vzponu, katerega cilj je opozoriti na problematiko, da žrtve min ostajajo še leta po vojnah, so jih spremljali predstavniki Planinske zveze Slovenije in Planinske zveze Bosne in Hercegovine ter ITF. Vzpon so začeli v torek zjutraj, ko so se odpravili iz Kovinarske koče v Krmi, osvojili vrh Triglava in se vrnili in prespali v koči na Kredarici.

Peterica žrtev min med potjo na Triglav. Foto: BoBo/Žiga Živulović jr.

Kot omenjeno, so sodelujoči z vzponom opozarjali na dolgoročen vpliv in posledice, ki jih imajo mine v vojni. Tudi ko se interes domače in mednarodne javnosti zmanjša in usmeri drugam, žrtve min še vedno potrebujejo oskrbo in podporo pri vzpostavljanju in ohranjanju čim bolj aktivnega življenja in pri reintegraciji v družbo. Tudi zato so sodelujoči opomnili, naj države, ki so podpisale ottavsko konvencijo o prepovedi proizvodnje in uporabe min, ne pozabijo na dogovore in zastavljene cilje ter si še naprej aktivno prizadevajo za svet brez min.

Še vedno 1000 km2 veliko območje, polno min

V Bosni in Hercegovini je bilo od začetka vojne 8.358 minskih nesreč. Že po končani vojni se je zgodilo 1.758 minskih nesreč, v katerih je umrlo 615 oseb. Med izvajanjem humanitarnega razminiranja se je zgodilo 123 delovnih nesreč, v katerih je umrlo 74 deminerjev. Še lani so iz Bosne in Hercegovine poročali o treh minskih nesrečah, v katerih je bila ubita ena oseba, tri pa so bile ranjene. Velikost območja, kjer grozi nevarnost min, se v Bosni in Hercegovini razteza na več kot 1.000 kvadratnih kilometrov, kar je okoli dva odstotka površine države.