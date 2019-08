#FUKSi bo v petek v znamenju Davida Moralesa in Pure Oldies Goldies, v soboto pa bo dogajanje zaznamoval duo Röyksopp. Uvertura v njun nastop bo prav posebna Sladica, v kateri bosta DJ Zedsu delala družbo trnovski maček Klemen Klemen in švedska pevka Marina Martensson.

Dj Zeds bo razgrel Tobačna mesto v prestolnici na letošnjem #FUKSi-ju. Foto: MMC RTV SLO/Tanja Mojzer

#FUKSi je več kot le urbana glasba

Urbani utrip, ki je predstavljal uvod #FUKSi, je sicer na ljubljanski Špici ponudil kar nekaj rekreacije na prostem: ekipa Bananaway je navzoče seznanila z osnovami supanja, moštvo Dunking Devils je gostilo poskakovanje in druge dejavnosti na blazinah in trampolinih, ki so se jih razveselili tako otroci kot starješi. V sončni zahod pa smo se raztegnili z Avabody pilatesom. Vse skupaj so podložili ritmi, ki bodo prihodnji konec tedna objeli Tobačno, zvečer pa so ob Lumberjazz quartetu na svoj račun prišli še drugi. Špela Zupanc, inštruktorica supanja, je za naš portal povedala: "Supanje je postalo dobesedno način življenja in način potovanja. Opažam, da številni turisti supajo po rekah in na ta način dobesedno potujejo oziroma raziskujejo. Slovenija je precej majhna in po rekah turisti dobesedno na dan obiščejo več krajev ter na ta način spoznavajo raznolikost naše zelene dežele. Gre v bistvu za športanje in raziskovanje, sploh za tiste, ki ne marajo telovadnic in monotonosti in so radi v naravi, je to nekaj edinstvenega."

Kaj se v Tobočni še dogaja v prihodnjih dneh?

The Beatles Tribute bodo nastopili 12. septembra, Sheby & Bianca live! 13. septembra, Amy Bday Special ft. Cherry Wine sledijo dan pozneje, torej 14. septembra, Who am!? ft. Paolo Barbato prav tako 14. septembra.

#FUKSi ni le glasbeni festival, ampak širi svoje lovke v smislu uživanja življenja v urbanih središčih v sožitju z naravo, glasbo, kulinariko, uličnimi športi, druženjem. Del tega poteka v Tobačni mestu skozi vse poletje, vrhunec pa doživi zadnji konec tedna v avgustu. Uvod v tovrstni festival - Urbani utrip smo lahko doživeli tudi na ljubljanski Špici. Foto: MMC RTV SLO/Tanja Mojzer