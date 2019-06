Nadzor nad tovornjaki bo od zdaj na slovenskih avtocestah lažji. Nekdanje cestninske postaje se preurejajo v platoje, na katerih lahko tudi policija izvaja nadzor. V Avtomobilnosti smo se pridružili nadzornikom.

Foto: MMC RTV SLO/Avtomobilnost/Tudi v sektorju prometne policije pri GPU so izrazili zadovoljstvo nad možnostjo, da lahko policisti odslej učinkoviteje in varneje izvajajo nadzor prometa na preurejenih postajah. Te so zasedli tudi že predstavniki finančne uprave.

Politika se je letos, še posebej med evropskimi volitvami, ukvarjala z migracijami z juga proti severu. Zdaj je nasprotno, turisti potujejo s severa proti jugu. V Avtomobilnosti smo se celo leto ukvarjali z dnevnim migracijskim tokom, torej vožnja na poti v službo in nazaj.

Ta povzroča stres, zastoje, onesnažuje okolje, vpliva na naše zdravje. Socioekonomski stroški, ki so posledice teh zastojev, se merijo v milijardah. Zdaj ne bomo porabljali svojega časa v dnevnih kolonah, ampak le na dopustu, ki pa tudi prinaša neke stroške. Se spomnite, ko smo na začetku leta s kolegi iz Vala 202 izvedli akcijo, v kateri smo pri vseh prometnih napovedih spodbujali k temu, da vozimo zvezno, torej hkrati pospešujemo in zaviramo in pazimo na varnostno razdaljo. S tem smo na nekaterih odsekih na ljubljanski obvoznici in tudi nekaterih odsekih avtoceste omogočili tudi do nekaj minut krajše zastoje. In s tem dokazali, da skupaj lahko dosežemo marsikaj.

Tovornjaki močno vplivajo na zastoje

Dodatno povzroča zastoje tudi prepogosto menjavanje voznih pasov. »Ko govorimo o kolonah, ne moremo niti mimo tovornjakov. Teh je na avtocestah vedno več. Zdi se, da je njihovo število premo sorazmerno s številom izdelkov v vedno bolj številnih trgovinah in z vsemi izdelki iz Kitajske, ki se ponujajo po spletu. In tudi ti so del zgodbe o zastojih,« pravi Andrej Brglez, avtor Avtomobilnosti, v kateri smo se v zadnji predpoletni oddaji ukvarjali s tovornjaki, njihovim nadzorom, izločanjem iz prometa, kar tudi vpliva na zastoje na cestah.

Foto: MMC RTV SLO/Avtomobilnost/Finančna uprava RS (Furs) je v začetku leta 2019 kontrolirala voznike tovornjakov in avtobusov. Od januarja do maja letos je v okviru nadzora na cestah od 1575 kontroliranih voznikov tovornjakov in avtobusov kršitve ugotovila v 1042 primerih, v 147 primerih je šlo za najhujše kršitve in goljufije.

Nove nadzorne točke na avtocesti

Dars je namreč tik pred začetkom turistične sezone poskrbel za nove oznake na digitalnih portalih. In na avtocesti je zdaj širši in boljši prostor za preverjanje tovornjakov.

Darsov predstavnik Marjan Koler je za oddajo Avtomobilnost pojasnil, da je vsaka nadzorna točka sestavljena iz portala spremenljive signalizacije pred točko izločanja, ki vozniku najprej daje signal, da bo nadzor, potem daje signal, katera vozila bodo pod nadzorom, pred nadzorno točko pa je obvestilo, kako se morajo izločiti vozila in v katero vrsto se morajo postaviti. Ali pa, če gre za kompletno izločanje vozil skozi nadzorno točko.

Foto: MMC RTV SLO/Avtomobilnost/Pogosti so primeri, ko vozniki s pomočjo magneta onemogočijo dajalec impulzov in tako zmanipulirajo tahograf.

»Omejitev hitrosti ima za seboj vedno neki razlog. Vozniki to vedno bolj upoštevajo in se temu prilagajajo. Ampak tukaj še imamo manevrski prostor, da to izboljšamo,« pravi Koler, ki priznava, da Dars prihaja v konflikt z nadzori organa. Policija na nadzornih točkah išče tudi ukradena vozila, mamila, tihotapljenje ljudi. »Oni imajo svoj program in morajo to narediti ob točno določenem času. Njim se ne gre za zastoj na cestah, mi pa gledamo ravno obratno. Če imaš zastoj in se na koncu zastoja kdo zaleti in umre. Kaj je zdaj tisto, kar pretehta? Tukaj moramo spremljati stanje in se odzivati glede na situacijo,« še pravi predstavnik Darsa.

Vozniki tovornjakov uporabljajo različne trike

In na enem od prvih preverjanj tovornega prometa smo bili tudi mi, ekipa Avtomobilnosti. Kako dobro in pametno načrtovana so, pove dejstvo, da smo za nadzor tovornih in pregled vozil izvedeli, šele ob osmih zjutraj, takrat, ko se je začel in je trajal do desete ure. Tako smo hitro poskusili ujeti še kaj dogajanja. Tako pozno smo bili obveščeni zato, da se, če bi to izvedeli že prej, ne bi slučajno kaj razširilo v javnost.

Ampak, kaj smo videli. Prav to, kar velikokrat rečemo, da naša zakonska podlaga niti ni tako slaba, ampak, da je kontrola na cestah preveč šibka.

No, zdaj smo jo videli v akciji. Tu se zgodba obrne. Videli smo policiste specialiste za nadzor na avtocesti, kako izvajajo pregled. In v tem kratkem, dvournem času so policisti specialisti odkrili veliko kršitev.

Na primer. Voznik tovornjaka je imel vgrajeno napravo, ki je pretentala motor, da mu ni bilo treba dolivati oziroma dodajati dodatka AdBlue. To ni dobro za okolje. Voznik oziroma lastnik tovornjaka privarčuje nekaj denarja, za okolje pa pomeni veliko dodatno obremenitev.

Foto: MMC RTV SLO/Avtomobilnost/Manipulacijske naprave so običajno skrite pod armaturno ploščo med ožičenjem vozila, pod oblogami v stebričkih kabine ali drugih skritih mestih, lahko so integrirane v dajalniku impulzov ali v samem tahografu (snemalni enoti), ki jo voznik krmilil prek daljinca, kombinacije tipk ali USB-ključka.

Ampak to je za samo varnost v prometu nenevarno dejanje. Policisti so na primer dobili voznika cisterne, ki je prevažal nevarne snovi, ki je imel pnevmatiko že tako iztrošeno, da je že cvetela. Samo ugibamo lahko, kaj bi se lahko zgodilo ob nenadnem močnem zaviranju. Ampak tukaj, ko policisti napišejo kazen, se stvar ne konča. Temu vozniku tovornjaka so napisali kazen in poklicali serviserja, da je prišel in mu zamenjal pnevmatiko. To je stvar, ki se reši na mestu in se ne reši s plačilom in urejanjem težave v prihodnosti.

Med vozniki tovornjakov se hitro izve, kje je nadzor

In takšne akcije so kratkotrajne, saj se v današnjih časih med vozniki tovornjakov zelo hitro razve, kjer so nadzorne točke. Tako kot se bo zagotovo hitro razvedelo tudi to, da so ostali, ki so jih ujeli, morali plačati kazni. Ujeli so voznika tovornjaka z bistveno predolgo prikolico, na enem od zajetih tovornjakov je nastalo za 10 tisoč evrov škode na podjetju in voznik bo moral osebno plačati kazen 600 evrov. To so pa že zneski, ki se čutijo.

Policist, ki smo ga vprašali pravi, da se zmanjša verjetnost, da bodo taki tovornjaki, ki so narobe naloženi, ki ne dodajajo AdBlue, ki kršijo pravila, vsaj kar zadeva varnost promet, zapeljali na naše ceste. Kaj je bilo treba čakati tako dolgo? Spomnimo se, kako dolgo je že od takrat, ko cestninske postaje niso več v prvotni funkciji in bi lahko dobili to novo funkcijo, ki jo odlično opravljajo.