Foto: MMC RTV SLO/T-2

Sredstva so po besedah družbe v želji po izboljšanju možnosti preživetja poškodovancev zbrali s pomočjo partnerjev in donatorjev ter s prodajo njihovih izdelkov in storitev. To je bilo sicer že drugo dejanje akcije T-2 ljubi življenje, saj so v njenem okviru lani motorno kolo BMW R1200 RT že predali Zdravstvenemu domu dr. Adolfa Drolca Maribor.

Po prvotnih načrtih bi morala Reševalna postaja Ljubljana motocikel prevzeti septembra, a po nesreči reševalca junija, ko je bil njegov motor popolnoma uničen, so se odločili za hitrejšo predajo, saj reševalci motocikel za svoje delo potrebujejo predvsem poleti.

45.000 intervencij letno

Reševalna postaja Ljubljana, ki na območju v velikosti 1.700 kvadratnih kilometrov vsako leto izvede do 45 tisoč intervencij, ima v svojem voznem parku tudi tri motocikle za hitra posredovanja. Reševalci na motociklih so namreč lahko zaradi večje hitrosti in okretnosti lahko prvi na kraju nesreče in s hitro pomočjo povečajo možnosti poškodovancev za preživetje.