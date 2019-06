Agencija za varnost prometa (AVP) je skupaj z drugimi deležniki, ki skrbijo za varnost v prometu, začela akcijo Varno v poletje, s katero želijo udeležence v prometu spodbuditi k odgovornemu ravnanju, strpnosti ter vožnji brez alkohola in z ustrezno hitrostjo. Foto: Policija/PU Kranj

Ko govorimo o mobilnosti za vse, moramo hkrati govoriti o odgovornosti za vse in vsak zase za druge.

"Tisto, kar skušamo v Avtomobilnosti večkrat spraviti pod skupni imenovalec – temu rečemo pravzaprav tovarištvo med avtomobilisti. Kot je včasih res bilo," pravi avtor Avtomobilnosti Andrej Brglez.

Na Japonskem so se alkoholu in vinjenosti uprli tako, da so kazni poskočile na več tisoč evrov. Kazni pa v deželi vzhajajočega sonca ne plača le voznik, ampak vsi, ki se z vinjenim voznikom peljejo v avtomobilu. "Kakšno tovarištvo, kajne? Ampak ne le to, da si delijo stroške vsi, ki so bili v avtomobilu. Če se ugotovi, da je vinjenim v gostilni stregel alkohol, je soodgovoren pri tem kriminalnem dejanju tudi gostinec," pravi Brglez.

V Skandinaviji vam ne ponudijo alkohola

Tudi o alkoholu smo se pogovarjali v državnem svetu in zanimivi so bili odgovori slovenskih ministrov. Izzvali smo jih, da nam z malo besedami, ne na dolgo in široko, odgovorijo na jasna vprašanja.

Aleš Šabeder, minister za zdravje: "Z eno besedo je to težko povedati, ampak povedal bom takole – alkohol in vožnja ne gresta skupaj. Vemo, da je kultura v različnih državah seveda različna. V skandinavskih državah, na primer, vam, če vedo, da vozite, pri kosilu niti ne ponudijo alkohola. Vam ponudijo ob jedi le brezalkoholno pijačo. To pomeni, da moramo nekaj delati tudi na kulturi."

Poleti je ob več udeležencih in lažnem občutku varnosti na cesti največ smrtnih nesreč. Foto: BoBo

Alenka Bratušek, ministrica za infrastrukturo: "Odgovornost je tista ena beseda. Nobena zakonska norma nam ne bo pomagala uresničiti ali pa doseči vizijo 0 0, če se mi sami ne bomo zavedali, kaj je v prometu nedopustno."

Kdo je dober voznik?

Vesna Marinko iz Agencije za varnost prometa, v. d. direktorice, je odgovorila, da je odgovoren voznik tisti, ki se vedno pripne z varnostnim pasom, ki ne pije alkohola in ki takrat, ko vozi, ne uživa psihoaktivnih snovi in drugih substanc. Vedno upošteva omejitve hitrosti, prehiteva pa le tam, kjer lahko. "Prava beseda je odgovornost," pravi.

Vršilka dolžnosti direktorice AVP-ja Vesna Marinko je dejala, da se ob začetku počitnic poveča gostota prometa, na cesti je še več motoristov in kolesarjev, hkrati pa imajo vozniki poleti ob boljši vidljivosti in suhih cestah lažni občutek varnosti, zato vozijo hitreje in manj pazijo. Foto: BoBo

Andreja Katič, ministrica za pravosodje, pravi: "Najprej moramo biti vsi odgovorni udeleženci v prometu, drugič pa moramo biti tudi odgovorni državljanke in državljani. Ko vidimo, da nekdo hoče sesti za volan in je vinjen ali pa pod vplivom zdravil, psihofizičnih snovi, ali pa je samo utrujen, da mu tega ne dopustimo. Tako lahko skupaj naredimo korak naprej."

Čas dopustov je nevaren

Isto vprašanje smo zastavili tudi Boštjanu Poklukarju, ministru za notranje zadeve: "Vozniki moramo biti predvsem bolj strpni. Prihaja poletni čas. Čas dopustov. Na cesti bo ogromno turistov, ljudi, ogromno tovornega prometa, poletni čas je tudi čas del na cesti. In strpnost je tista beseda, voznikova popotnica, ki jo bo treba spoštovati in vzeti s sabo na pot."

Lani poleti je julija in avgusta skupaj umrlo kar 24 ljudi, kar je več kot četrtina vseh žrtev v prometu preteklo leto. Foto: BoBo

Na konferenci je bil prisoten tudi izvršni direktor Evropskega sveta za varnost prometa Antonio Avenoso, ki je za Avtomobilnost povedal: "Povsod moramo prilagoditi t. i. varnostni sistem. Sistem, v katerem se moramo kot vozniki zavedati, da smo ranljivi. Vozniki morajo poznati fizikalne zakone. Nihče ne bo hodil na višini tretjega nadstropja od stavbe do stavbe brez zaščite in enako je z vožnjo avtomobila. Moraš biti pripet, moraš upoštevati hitrostne omejitve in moraš biti psihično in fizično sposoben voziti avtomobil. S tem boste zelo dobro zaščitili sebe in druge v vozilu."