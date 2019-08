Na poligonu za ponazoritvene vožnje v Parku vojaške zgodovine je potekalo evropsko prvenstvo v spretnostni vožnji s tovornjaki Europa Truck Trial. Foto: Valter Leban

Običajno so ceste prilagojene vozilom. Ko pa teh ni oziroma jih je treba zgraditi, pa so vozila tista, ki se morajo prilagoditi terenu. To najdemo na večjih gradbiščih, kjer sta potrebni surova moč in natančnost voznikov.

To že 30 let preizkušajo na evropskih tekmovanjih v spretnostni vožnji tovornih komercialnih vozil s pogonom na vsa štiri kolesa. No, teh je večinoma malo, saj gre v večini za vozila s pogonom na vseh šest ali celo osem koles.

Zmagal je s serijskim tovornjakom

Čas ne igra pomembne vloge. Pomembna sta natančnost voznika in to, da naredi na zahtevni progi čim manj napak. Tekmovalci tekmujejo v dvo-, tri- ali štiriosnih vozilih. Najbolj navdušujoče pa je to, da je lanski zmagovalec zmagal s serijskim vozilom, prav takšnim, za volan katerega se je usedel in se z njim zapeljal novinar Avtomobilnosti David Šavli.

Tekmovanje, ki poteka že 30 let, ima vsako leto šest etap v različnih evropskih državah, letos prvič tudi v Sloveniji. Dogodek je vzbudil veliko zanimanje, saj so v parku našteli več kot 6.000 obiskovalcev. Foto: Valter Leban

Marc Stegmaier, evropski prvak v kategoriji triosnih tovornjakov, je za oddajo Avtomobilnost povedal: "Lani smo naslov evropskega prvaka osvojili s tovornjakom, ki smo mu le nekoliko povečali moč, na 700 konjskih moči, vse drugo pa je originalno, tako vzmetenje kot motor in tudi menjalnik."

Spleza povsod

Gre za pogon 6x6, tovornjak pa mora imeti varnostno kletko in še nekatera varnostna varovala, v osnovi pa gre za serijski tovornjak znamke MAN. "Noro je, na kako strme klance zmore prilesti takšen tovornjak. Če je oprijem in so na vozilu nameščene prave in dobre pnevmatike, je moči dovolj, da prilezemo, kamor koli želimo," pravi sogovornik in dodaja, da so pnevmatike v osnovi namenjene za premikanje po gozdovih in imajo globlji profil.

Zmagovalec pivške etape je postala ekipa HS Schoch Hardox Truck Trial Team, ki je tako naziv evropskega prvaka osvojila že na predzadnji tekmi, saj so si na petih letošnjih tekmovanjih nabrali dovolj točk v skupnem seštevku za končno zmago. Foto: Valter Leban

"Res smo ponosni na naš tovornjak, saj je na tekmovanju veliko res zmogljivih tovornjakov za vojaško uporabo. Za tekmovanje ni dovolj imeti le dober tovornjak. Celotno moštvo, od voznika do mehanikov, ki morajo kaj na hitro popraviti, ima vse potrebne rezervne dele, pa tudi od trenerja je odvisen končen rezultat," še pravi Stegmaier.

Prvič v Sloveniji

Pred zadnjo tekmo vse kaže na to, da bo naš sogovornik osvojil tudi sezono 2019. Je pa preizkušenj skupaj šest. Potekajo v Belgiji, Franciji, Nemčiji, Avstriji in letos prvič tudi v Sloveniji – v Parku vojaške zgodovine v Pivki, torej na razritem terenu, ki je bolj namenjen tankom in drugim specialnim vojaškim vozilom.

V Parku vojaške zgodovine so veseli, da si je velika večina obiskovalcev v vročem dnevu poiskala senco v muzeju in si ogledala katero od muzejskih razstav in zbirk ter tako združila prijetno s koristnim. Foto: Valter Leban

In kot kaže, navdušenje nad težko mašinerijo ne obstaja samo v rudarsko bogatejših evropskih državah, ampak tudi pri nas. Seveda pa ne vemo, ali bo tokratni pivški spektakel spodbudil tudi kakšnega slovenskega tovornjakarja, da bi prihodnje leto sodeloval tudi sam.

No, za vas imamo še kar nekaj videov s težkimi stroji v glavni vlogi. Ste že gledali tistega o prevozu 500-tonskega tovora, ki smo ga snemali ponoči na štajerski avtocesti, ali pa snežnega planiškega oziroma sodobnejšega o konvojski vožnji tovornjakov. Če so vam všeč, se lahko naročite tudi na YouTubov kanal Avtomobilnosti.