Ob svetovnem dnevu kolesarjenja so se na Kongresnem trgu v pisanih oblačilih in ekstravagantnih kostumih zbrali ljubljanski kolesarji in se skupaj podali po mestnih ulicah. Foto: BoBo/Borut Živulović

"Mestna kolesa, poniji, lowriderji, kruzerji, beemiksi, mauntiči, monocikli, električni bicikli, stare kripe in čisto vse ostale vrste koles in kolesarjev so dobrodošli na naši pisani paradi pedalarskega ponosa," so v vabilu na Kolesarsko karnevalsko karavano na družbenem omrežju Facebook zapisali organizatorji.

Ti želijo obenem spodbuditi duha mestnega kolesarstva, glas o tem pa bodo širili tudi v nedeljo na Špici, kjer bo potekal prvi ljubljanski samoorganizirani festival mestnega kolesarstva KOLObocija.

Ravno na Špici se je končala pot glasnikov kolesarskega festivala, ki so pot začeli na Kongresnem trgu, kjer so si lahko poslikali obraze, nadeli odštekane dodatke, okrasili pa so lahko tudi svoja kolesa.

Združeni narodi so 3. junij za svetovni dan kolesarjenja razglasili lani. Namenjen je tako spodbujanju te trajnostne oblike prevoza kot opozarjanju držav in lokalnih skupnosti, da morajo kolesarjenje upoštevati v razvojnih strategijah in pri izgradnji infrastrukture.

Kot je povedal koordinator KOLObocije Jaša Jenull, so v organizacijski ekipi festivala večinoma ljudje, ki se ukvarjajo z gledališčem in drugimi dogodki v javnem prostoru. S festivalom želijo spodbuditi kolesarstvo in duha mestnega kolesarstva. "Trudimo se, da bi bil to čim bolj povezovalen dogodek. Da vključimo čim več različnih skupin, posameznikov, ki že delujejo na področju kolesarstva v Ljubljani," je pojasnil.

Med soorganizatorji so zato med drugim Ljubljanska kolesarska mreža, razna društva, ki se ukvarjajo z reciklažo in zeleno mobilnostjo, kot sta društvo za sonaravni razvoj Focus in kulturno ekološko društvo Smetumet, ter Inštitut za politike prostora in Urbanistični inštitut RS. "Od bolj uradnih organizacij do posameznikov, ki radi 'šraufajo' kolesa in imajo za pokazat kakšno zanimivo leseno kolo ali tricikel," je naštel.

Festival mestnega kolesarstva

V nedeljo prvi festival kolesarstva

Enodnevni festival bo obsegal kulturno-kolesarski program in kolesarsko-ustvarjalne delavnice. Med drugim bodo nastopili Andrej Rozman – Roza, Klovn Bufeto, ki bo predstavil mojstrsko uporabo vsaj na videz navadnega kolesa, Teatro Papelito, Orkestrion, Zajtrk in predvidoma Leteči potepuhi.

Vrtele se bodo stare plošče, obiskovalci si bodo lahko "spimpali" svoje kolo ali čelado, natisnili svoj kolesarski plakat, stare vrečke spreminjali v odštekana pokrivala za sedeže in izdelovali kresničke. Na programu so tudi pogovori s kolesarskimi avanturisti in popotniki, imenovani kolokviji.

S kolesom v šolo in v službo

Na kolesarsko-reciklažnem sejmu bo mogoče kupiti, prodati ali zamenjati rabljena kolesa in opremo, si ogledati razstavo unikatnih umetniških koles, vlagati v inovativne reciklirane izdelke slovenskih ustvarjalcev in zavrteti kolo sreče. Poskrbljeno bo tudi za hrano in pijačo, kolesarji se bodo lahko osvežili s kolesarsko vegečorbo, kololački in koločinkami.

Pobudniki festivala so prepričani, da je svet lepši na kolesu in da je to poleg sendviča in brisače eden najboljših izumov vseh časov. "S skupnimi močmi bomo Ljubljano spremenili v do kolesarjev najbolj prijazno mesto na svetu," so poudarili.