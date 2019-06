Organizatorji festivala so si oddahnili, saj bodo tako lahko ohranili del dogajanja na reki. "Dovoljenja imamo in pripravljamo se na to, da se bomo v Mariboru imeli fino," je na današnjem podpisu pogodb z generalnimi pokrovitelji festivala potrdil direktor Narodnega doma Maribor Vladimir Rukavina.

"Včeraj je bilo s strani Upravne enote Maribor izdano gradbeno dovoljenje, ki s tem dokončno legalizira parter na reki Dravi in vse aktivnosti na njem v času prihajajočega Festivala Lent 2019," so danes sporočili z občine. "Za razliko od lani, ko smo delovali na nelegalnem, je letos stvar urejena, kot smo obljubili," je pojasnil župan Saša Arsenovič.

Novo vodstvo občine je pristopilo k urejanju potrebnih dovoljenj za manjši oder, na katerem bosta letos združena Večerov in Jurčkov oder. Tam bodo med drugim nastopili Orleki, Elvis Jackson, Zabranjeno pušenje, Strojmachine in Pips, chips & videoclips.

Lent bo potekal med 20. in 29. junijem. Foto: BoBo

Za Festival Lent je bil vrsto let značilen velik plavajoči oder na Dravi, ki je služil kot osrednje prizorišče festivala. A ker so bili z njegovo vsakoletno postavitvijo visoki stroški, je mariborska občina pod prejšnjim vodstvom lani za potrebe festivala postavila nov, fiksni oder na Dravi, ki naj bi bil stalen, a se je nato izkazalo, da nima potrebnih dovoljenj za postavitev. Gradbeni inšpektor je odredil njegovo odstranitev, zato so v zadnjem letu dni v vodi v zalivu pri Vodnem stolpu stali le jekleni stebri.

Ker bo plavajoči oder manjši kot tisti, ki je bil postavljen lani, osrednje prizorišče festivala ostaja Trg Leona Štuklja. Ta bo med 20. in 29. junijem med drugim gostil Dubiozo Kolektiv, Parni valjak, DJ Umeka, Magnifica, Gibonnija in folklorne skupine v okviru sklopa Folkart, ki letos gosti skupine iz Kitajske, Mehike, Guama, Ukrajine, Irske in Makedonije.

Na promenadi ob Dravi letos ne bo več toliko gostinske ponudbe kot doslej, nekoliko bo tudi okrnjeno dogajanje v Mestnem parku. Mladinin oder se seli v klet Narodnega doma Maribor, komedije ostajajo na Odru Nove KBM v Minoritih, klasična glasba v Dvorani Union.

Letos prvič bo Festival Lent brez uličnega gledališča Ana Desetnica, za kar naj bi bil kriv predvsem nizek proračun festivala. Ta letos znaša nekaj manj kot milijon evrov.

Festival za staro in mlado

Festival po navedbah Narodnega doma Maribor ostaja festival vseh generacij, na katerem svoje mesto najde staro in mlado. "Gradi na treh desetletjih znanja in izkušenj, v katerih smo razvili izvirno, prepoznavno festivalsko programsko formulo, ki ne ponavlja vzorcev komercialno usmerjenih festivalov, namenjenih ozkemu krogu obiskovalcev, temveč načrtno stavi na širino, odprtost, vključevanje in povezovanje," so poudarili, potem ko je novo vodstvo občine izrazilo željo po nekaterih spremembah v prihodnjem festivalskem ustroju. Kakšne naj bi bile te spremembe, še ni znano.