To so besede Luke Lana Gabriela, enega najuspešnejših ustvarjalcev filtrov za aplikaciji Snapchat in Instagram ne le v Sloveniji, ampak tudi globalno. Njegova zgodba o uspehu se je začela, ko je v prostem času še kot študent s programom za domačo izdelavo, ki je brezplačen in dosegljiv za vse, izdelal nekaj filtrov za Snapchat. Podjetje je s svojimi izdelki tako navdušil, da so ga uvrstili med 94 svojih rednih sodelavcev. Nato je osvojil še Instagram, kjer je prvi ustvaril filter, pri katerem so bili glavni element čustvenčki. Ko je uporabnik na fotografiji tako odprl usta, so iz njih poleteli srčki. Ta filter je postal viralen, zato je naredil podobne filtre še z drugimi čustvenčki.

S tem si je odprl vrata v svet posla. K njemu so začela pristopati podjetja, ki so želela, da tudi zanje izdela posebne filtre, prvo plačano naročilo pa je prišlo od ekipe švedske glasbenice Zare Larsson.

Zdaj je Gabriel že tako uspešen, da odpira svoje podjetje, na Instagramu pa ima kar 2,5 milijona sledilcev.

Februarja letos sem imel okoli 250 sledilcev, nato pa sem začel delati filtre. Mučil sem se, da bi prišel do tisoč sledilcev. Ko mi je to uspelo, sem povabil prijatelja na obisk, da sva s šampanjcem nazdravila temu dosežku. Marca in aprila pa sem izdelal filter, ki je bil mega viralen po vsem svetu in takrat, torej od aprila do zdaj, sem dobil 2,5 milijona sledilcev. Luka Lan Gabriel

Vaš poklic je ustvarjalec obogatene resničnosti (augmented reality creator) za družbena omrežja. Kako babici ali kakšnemu starejšemu poveste, kaj delate?

To je misija nemogoče. Vzeti moram telefon v roke in jim pokazati nekaj teh efektov, ki jih delam, pa še takrat jim ni najbolj jasno, kaj bi to bilo in zakaj je to dobro, sploh pa ne, kako lahko s tem zaslužim denar.

Vam tudi mama še vedno pravi, da si raje najdite "resno delo"?

Tako je. Starša vsaj za zdaj podpirata idejo, da bi si našel "resno službo" oziroma "navadno službo", ampak verjamem in upam, da se bo to kmalu spremenilo.

Vaše ime sem opazila, ko je radijski kolega Matej Praprotnik tvitnil lestvico top pet Slovencev in Slovenk na Influenstagramu po številu sledilcev. Pred vami sta le Melania Trump (3,3 milijona sledilcev) in Luka Dončić (2,8 milijona).

Kaj res? Zanimivo.

Čisto zares. Za vami pa sta Jan Oblak in Maja Malnar.

Nisem vedel tega.

Zdaj veste. V družbi obstaja vtis, da bi bili vsi radi vplivneži na družbenih omrežjih, nabirali sledilce in s tem služili denar. Kako vi razumete to besedo ‒ vplivnež? Dejansko vplivate na koga, si to sploh želite?

Zdi se mi, da ima beseda influencer neki negativen prizvok. Oglasi na televiziji in spletu vedno služijo temu, da se nekoga prepriča v nakup, tukaj pa se mi zdi to na neki poseben način malo narobe, saj naj bi te neka oseba prepričala na osebni, ne korporativni ravni, da boš zaradi nje nekaj kupil. Mogoče to besedo negativno vidim tudi zato, ker bi sam dal večino teh vplivnežev bolj v narekovaje. Ne bi rad nikogar konkretno izpostavljal, a velikokrat na spletu vidim, da ponujajo za neki izdelek popust, a sam izdelek ni vreden niti toliko, kot znaša popust. Po drugi strani pa sem prepričan, da obstajajo tudi dobri vplivneži, takšni, ki imajo globlja sodelovanja z določenimi znamkami, na primer kot ambasadorstvo. To se mi zdi normalnejša oblika prodaje ‒ da reklamiraš neki uveljavljen, preverjen izdelek in da resno misliš, ko napišeš, da ti je nekaj res všeč.

Pred dnevi sem poslušal TED talk Josepha Gordon-Lewitta, v katerem je govoril o tem, da bi ljudje na Instagramu zelo radi imeli dobro razmerje med tem, koliko ljudi sledi njim in koliko ljudem sledijo sami. To lahko potrdim tudi iz lastnih izkušenj. Zato se dogaja, da posameznik sledi veliki množici ljudi samo zato, da ti ljudje začnejo sledijo njemu, ko pa na tak način dobi sledilce, jim hitro neha slediti. Tako ohranja dobro razmerje. To se dela. Obstajajo pa celo programi, ki to počnejo v imenu uporabnika.

Pred meseci sem si mislil, da bi bilo super, da bi imel 10.000 sledilcev na Instagramu, ker bi potem dobil funkcijo swipe up na storyjih, da bi lahko polinkal kakšne spletne strani. Funkcijo sem dobil, a še nikoli do zdaj je nisem uporabil, no, morda dvakrat. Ko sem gledal profile drugih ustvarjalcev filtrov, kako hitro jim raste število sledilcev, sem postal kar malo anksiozen, govoril sem si, da jih moram nabrati tudi sam. Imel sem občutek, da se bom, ko bom dobil 100.000 sledilcev, počutil kot Bog, da bom kar lebdel nad mestom, ne hodil. Res sem dobil 100.000 sledilcev ‒ in spet se ni v meni zgodilo nič posebnega. Naslednji cilj je bila številka milijon ‒ dobil sem milijon sledilcev, a spet ni bilo nič drugače. Postopno sem prišel do števila sledilcev, kot ga imam zdaj ‒ pa še vedno nisem zadovoljen s to številko kot kdor koli, ki mu to posredno predstavlja posel. Se pravi, na začetku sem bil nezadovoljen ‒ pa tudi zdaj, z dvema milijonoma sledilcev in pol, še vedno sem, tako da se prav trudim, da bi se prepričal, da število sledilcev ni tako pomembno.

Se pravi nimate naslednjega cilja, naslednje "magične meje" v glavi, na primer tri milijone?

Ne.

Kakšen komentar, mnenje o Melanii Trump in Luki Dončiću, s katerima si delite "Olimp"?

Zdi se mi neresnično. Sploh ne enačim tega, da bi bil na enaki ravni z njima samo zato, ker imamo na Instagramu napisano podobno številko. Ni nujno, da je število sledilcev kazalnik, kam spadaš v družbi, sploh ne. To je kazalnik uspeha zgolj na Instagramu. Če gre Luka Dončić čez Prešernov trg, bodo vsi vedeli, kdo je, če grem sam po isti poti, me bo morda prepoznal samo kakšen prijatelj iz Maribora.

Moj prvi plačan projekt je bil za švedsko pevko Zaro Larsson, sledila sta projekta za Unicef in Warner Bros oziroma Lego film 2. Luka Lan Gabriel

Si sploh želite postati javna osebnost? Verjetno je to najboljša kombinacija ‒ imate ogromno sledilcev na Instagramu, hkrati pa ste ohranili svojo zasebnost?

Da, to se mi zdi za zdaj zelo v redu. Po drugi strani pa je res tudi, da si vsak želi biti malo slaven.

Glede na to, da se ne želite izpostavljati, se mi zdi presenetljivo, da ste večinoma kar sami svoj model za svoje filtre. Če bi filtre uporabili na drugih, bi ostali popolnoma anonimni in neprepoznavni.

Da, lahko bi filtre uporabljal na drugih, nekateri to tudi delajo, ampak nekateri so mi rekli, da sem malo nor, če se bom odpovedal velikim denarjem, ki bi jih lahko zaslužil z reklamiranjem določenih izdelkov. Zelo zelo počasi sem začel razmišljati, da bi lahko res kdaj tudi reklamiral proizvod kakšnega priznanega podjetja ‒ seveda, če bi se strinjal z njihovim izdelkom. Zato se vseeno trudim, da bi razvijal tudi svojo zgodbo, da ne bi bil le anonimni ustvarjalec filtrov, ampak da bi ljudje vedeli, kdo stoji za temi filtri. Ljudje se tako tudi lažje povežejo s teboj. A za zdaj mi je dovolj, da ta moja izpostavljenost obstaja le na spletu.

Število sledilcev vam je naraslo izjemno hitro, "bum" se je začel spomladi. Zakaj?

Zakaj vam ljudje sledijo, kakšna je povezava med vašim delom in sledilci? Le če vam ljudje sledijo, dobijo tudi dostop do vaših filtrov, ni tako?

Ni nujno. Na svojem profilu imam med story highlightsi povsod polinkano, da lahko ljudje swipajo gor in uporabijo filtre, imam tudi poseben razdelek, ki ga lahko odprejo in prek njega vsak filter posebej odklenejo in uporabijo. Načeloma za to ni treba slediti mojemu računu. Če pa uporabnik želi dobiti dostop do vseh mojih filtrov, da bi jih imel že shranjene prek hitrega dostopa, pa mora slediti mojemu profilu. Ker pa, kot sem že omenil prej, ljudje skrbijo za čim boljše razmerje med številom ljudi, ki jim oni sledijo, in tistimi, ki sledijo njim, se vsem ustvarjalcem filtrov, tudi meni, dogaja, da nam vse bolj nehujejo slediti in raje odklepajo filtre enega po enega.

Kakšen je vaš status med ustvarjalci filtrov, imate vsi enak sistem, kako ponujate uporabnikom filtre? Imate v primerjavi z drugimi ustvarjalci veliko število sledilcev?

Sam način, kako sledilci dobijo filtre, je pri vseh enak. Sam sem imel kar srečo, da sem naredil filter, ki do takrat še ni bil viden na Instagramu ‒ leteči srčki, ki je bil res megauspešnica. Nato sem razmišljal: če so jim bili srčki tako všeč, lahko naredim še celo serijo podobnih čustvenčkov, tako da sem praktično v enem dnevu, skoraj se mi je zmešalo, naredil še deset ali 12 podobnih filtrov. Mislil sem si: bom poskusil pa vidim. Bo, kar bo. Povpraševanje je eksplodiralo. Tudi drugi ustvarjalci imajo veliko sledilcev, ampak tistih, ki imamo nad milijon sledilcev, nas ni veliko. Za odličen dosežek velja že okoli 200.000 sledilcev.

Tako za Snapchat kot za Facebook (kar pomeni Facebook in Instagram) obstaja orodje, s katerim se izdelujejo filtri. Natačneje, gre za dve orodji, za vsako aplikacijo posebej. To orodje je dosegljivo vsem in je brezplačno. Seveda je dobro, da to orodje dobro poznaš, da preizkusiš, kaj je z njim mogoče narediti, in potem svoje ideje prilagajaš temu, kaj bo mogoče izdelati. Korak naprej je razmišljanje, kaj bo v spletni skupnosti "vžgalo". Luka Lan Gabriel

Mimogrede, Luka Lan Gabriel ‒ je to vaše pravo ime ali umetniško? Slišati je precej mednarodno, verjetno vas tudi zato do zdaj na različnih seznamih najuspešnejših slovenskih influencerjev ni bilo.

Da, to je moje pravo ime.

Uspeli ste z izdelovanjem filtrov za aplikaciji Snapchat in Instagram. Z njima še sodelujete?

Da.

Kdo zdaj večinoma prihaja do vas, da jim izdelate filter ‒ bolj podjetja ali znane osebnosti? Prihajajo do vas z že izoblikovano, določeno idejo in je vaša samo izvedba, ali si morate tudi zamisliti vse skupaj?

Vse omenjeno, pristopajo tako vplivneži kot podjetja. Trenutno izdelujem filter za žensko, ki velja za začetnico influencerstva, verjetno je še danes najbolj znana influencerka. Njena ekipa je pristopila do mene in skupaj izdelujemo filter.

Za koga gre?

Tega ne smem povedati.

Potem pa vsaj povejte, koliko sledilcev ima?

Več kot prvih pet najuspešnejših Slovencev skupaj (smeh). Torej, njena ekipa me je kontaktirala. Do mene so prišli z izdelano idejo za filter, za katero pa se je izkazalo, da to ni bila in se je nato kar naprej spreminjala. Takrat sem bil še čisto na začetku tega posla izdelovanja filtrov za druge, zato nisem točno vedel, kako je treba začeti delati tak projekt. Zdaj imam zastavljeno čisto drugače ‒ najprej se fiksno dogovorimo, kako bo filter videti, nato šele grem v izdelavo. No, s to zvezdnico pa ni bilo tako ‒ filter smo začeli delati junija, končali pa šele ta teden. Veliko "pingponga" je bilo vmes, za kar pa krivim sebe, saj sem se narobe spoprijel z delom.

Nekatera podjetja pa tudi pridejo in mi samo rečejo: radi bi filter, kaj misliš, da bi najbolj delovalo? Skupaj premislimo, kaj bi radi s filtrom dosegli, nato izdelam vizualni prikaz prek storyboarda, na primer, kaj se bo zgodilo s filtrom, če kdo odpre usta ali kaj podobnega. Ko se strinjajo, začnem filter izdelovati. Raje več časa porabimo za usklajevanje želja in sliko. Zdaj si ne morem več privoščiti, da bi en filter delal tri mesece ‒ razen, če bi mi za to plačali (smeh).

Kdo pa je v preteklosti že pristopil do vas, tudi kakšne znane slovenske osebnosti?

Ne, nobena.

Če govorim iz izkušenj, lahko rečem, da moji emoji filtri niso nikakršne tehnične mojstrovine, ampak je bila pomembna dobra ideja. Vem za ogromno dobrih ustvarjalcev, ki delajo zelo kakovostne filtre pa ni nujno, da bodo dosegli viralnost in prepoznavnost. Zato bi rekel, da je pomembnejša ideja, če ni izvedba popolnoma zanič. Luka Lan Gabriel

Kako to?

Mislim, da do pred kratkim sploh niso vedeli, da je to mogoče.

Pa kakšne tuje?

Pogosto predstavim tri projekte. Moj prvi plačan projekt je bil za švedsko pevko Zaro Larsson, sledila sta projekta za Unicef in Warner Bros oziroma Lego film 2.

Kakšen filter ste na primer naredili za Lego film 2?

Na ekranu je bila lego pištolica. Če si imel aktivirano selfi kamero in si pritisnil, ti je zalepilo legonalepko na obraz, zadaj pa je igrala pesem iz Lego filma Everything Is Awesome. Če pa si obrnil na zadnjo kamero, pa se je legonalepka ustavila na steni oziroma v zraku, da si lahko imel polepljeno celo sobo. Ta filter je bil zelo znan.

Ali vas podjetje označi v objavi ali dobite le pravico, da filter objavite še na svojem profilu? Kako ljudje vedo, da ste prav vi ustvarjalec filtra?

Podjetja vprašam, ali lahko svoj izdelek navedem v svojem portfoliu in običajno dovolijo. Ko pa oni naredijo promocijo tega filtra, moje ime ni več vidno. Podobno je s filtri na Instagramu, ki jih naredim za druge, tudi tam se moje ime nikjer ne vidi. Dokument, v katerem je izdelan filter, jim predam in potem nimam več nobenih pravic do njega. Plačajo in delajo lahko z njim kar koli.

Kaj potrebujete za svoje delo ‒ samo računalnik, kakšne druge pripomočke, imate pomočnike?

Tako za Snapchat kot za Facebook (kar pomeni Facebook in Instagram) obstaja orodje, s katerim se izdelujejo filtri. Natančneje, gre za dve orodji, za vsako aplikacijo posebej. To orodje je dosegljivo vsem in je brezplačno. Seveda je dobro, da to orodje dobro poznaš, da preizkusiš, kaj je z njim mogoče narediti, in potem svoje ideje prilagajaš temu, kaj bo mogoče izdelati. Korak naprej je razmišljanje, kaj bo v spletni skupnosti "vžgalo" in ali je tak filter sploh mogoče narediti. Zna se zgoditi, da po vsem premisleku prideš do čisto preprostih idej, za katere ni treba vse dneve sedeti za računalnikom. Preprost filter se da narediti v enem dnevu.

Kako veste, da ne kopirate, da ni enakega filtra izdelal že kdo pred vami?

Načeloma ni zelo pomembno, ali je enak filter že narejen, po navadi velja tihi govor, da takemu filtru dodaš vsaj neko svojo osebno noto. Ljudje so moje filtre množično kopirali, pa to ni nič kaj vplivalo na uporabo mojih filtrov.

Je pri izdelavi dobrega filtra pomembnejša ideja ali izvedba?

Dobro vprašanje. Če govorim iz izkušenj, lahko rečem, da moji emoji filtri niso nikakršne tehnične mojstrovine, ampak je bila pomembna dobra ideja. Vem za ogromno dobrih ustvarjalcev, ki delajo zelo kakovostne filtre, pa ni nujno, da bodo dosegli viralnost in prepoznavnost. Zato bi rekel, da je pomembnejša ideja, če ni izvedba popolnoma zanič. Se pa tudi sam trudim večji poudarek dati izvedbi.

Trenutno ostajate v Sloveniji, le iz Maribora ste se preselili v Ljubljano.

Tako je, po potrebi pa iz Ljubljane skačem na sestanke in srečanja po svetu. Čez en mesec bom šel v Los Angeles, kamor me je Snapchat povabil na enega izmed svojih dogodkov, a bom obisk raztegnil še za počitnice.

Če malo optimistično gledam, verjamem, da bodo počasi, v naslednjih nekaj letih, postala zelo priljubljena očala za obogateno resničnost. To bo videti tako, da bo človek imel telefon v žepu, na obrazu pa bo nosil očala, prek katerih se mu bodo pred obrazom izpisovali različni podatki. Kot pri Terminatorju. Luka Lan Gabriel

Seveda, saj ste sami svoj šef, kajne?

Tako je.

Kako postavite ceno za sodelovanje, gre za fiksni in variabilni del, kot to poznamo pri nekaterih zaposlitvah?

Za zdaj delam samo s fiksno ceno, a razmišljam, da bi bilo dobro, da bi se na uspeh samega izdelka navezalo tudi plačilo. Idealna bi bila kombinacija fiksnega in variabilnega dela. Za zdaj pa plačilo poteka tako, da se vnaprej določi cena glede na kompleksnost filtra, dolžino njegove izdelave in glede na to, ali bo treba najeti še kakšnega zunanjega sodelavca.

Lahko govorite o cenah za izdelavo personaliziranega filtra za neko podjetje ali zvezdnika?

Enkrat sem o tem že govoril, pa sem naredil napako, saj so se vsi ljudje potem "obesili" na to. Tako da zdaj, če je le mogoče, o tem ne bi govoril. Od tega živim, želim tudi ustvariti ekipo in bi nas več živelo od tega.

IT-svet se spreminja zelo hitro, konstantno prihajajo novosti, novi trendi. Vas skrbi, da vas bodo še mlajši, drznejši, inovativnejši računalničarji povozili, da boste "jutri" že včerajšnja zgodba?

Seveda, ves čas, a v zdravi meji, ne toliko, da bi oviralo moje delo. Tega strahu je ravno toliko, da pomaga poganjati mojo ustvarjalnost, me žene naprej.

Kje so meje družbenih omrežij, kaj je naslednja "velika stvar", na katero bodo planile množice?

Če malo optimistično gledam, verjamem, da bodo počasi, v naslednjih nekaj letih, postala zelo priljubljena očala za obogateno resničnost. To bo videti tako, da bo človek imel telefon v žepu, na obrazu pa bo nosil očala, prek katerih se mu bodo pred obrazom izpisovali različni podatki. Kot pri Terminatorju (smeh). Mislim, da bo Facebook naslednje leto prišel v javnost s to novostjo, očala razvija tudi Snapchat ‒ njihova očala sicer še nič ne projicirajo, lahko pa se z njimi snemajo filtri. Kot je bil prejšnji prehod z računalnika na mobilne telefone, bo naslednji veliki prehod s telefonov na očala z obogateno resničnostjo, ki bodo uporabniku projicirala, kdo mu je poslal sporočila, kakšno je vreme, katere so novice dneva.