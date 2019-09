Sokrajani stiskali pesti za Primoža Rogliča

Navijači so najprej pripravili vse potrebno, da jih pri gledanju tekme ni motilo sonce, potem pa se je začelo glasno navijanje, ki se je do konca dirke le še stopnjevalo.

Športno so pozdravili zmagovalca današnje dirke in seveda Rogliča, najbolj na trnih izmed zbranih pa je bil Primožev stric. "Ja, zagotovo je pred vsako tekmo nervoza, samo danes ni bila tako težka kot včeraj. Sem bil 10 dni tudi v Španiji z motorjem, sem ga šel spremljat v živo v Andoro in Bilbao. Lepo je tudi zunaj v Španiji, ga kar dobro poznajo."

Primožev klub oboževalcev oglede njegovih najbolj odločilnih tekem prireja že tradicionalno. "Seveda doma ves čas spremljamo Primoža. Zanimivo je, ko se veliko ljudi tako zbere, takoj je drugačno vzdušje."

Rogličev nekdanji skakalni trener Zvone Pograjc je za Televizijo Slovenija razložil, da je mnenja, da bo Primož rdečo majico obdržal do konca. "Tako da se veselimo nedelje."

Ko bo na sporedu zadnja etapa Dirke po Španiji, se bodo Rogličevi navijači zbrali pod skakalnico v Kisovcu, kjer je začel svojo športno pot.