Claes Bang kot grof Drakula. Foto: EPA

Najslavnejši vampir, ki ga v kratki triepizodni seriji v koprodukciji BBC-ja z Netflixom upodablja 52-letni danski igralec Claes Bang (Kvadrat, Most), se bo poslužil svojih hipnotičnih tehnik zapeljevanja tako na ženskah kot na moških.

Za serijo stoji dvojec Mark Gatiss in Steven Moffat, avtorja BBC-jeve serije Sherlock Holmes.

"Ta Drakula ima širok razpon. Tokrat nima v naboru zgolj zbirko žensk s podloženimi modrčki. Drakula ni nikdar diskriminiral, zato ne ločuje med spoloma. Njegov cilj je prehranjevanje, a tudi ljudje, ki v njem vzbudijo zanimanje," je povedal Gatiss za The Sun.

"To ni nekaj povsem novega. Na koncu filma Hammer s Christopherjem Leejem in Petrom Cushingom smo že videli delček tega, ko se Drakula nagne za ugriz in ta prizor je bil za svoj čas zelo, zelo homoerotičen."

Gledalci so ta teden že dobili prvi vpogled v to, kar razlaga Gatiss, ko so pri BBC-ju objavili napovednik serije. V njem Bang kot Drakula ljubkuje obraz mladeniča pred njim in ga ob tem hrabri: "Poskusi ostati miren, zelo dobro ti gre."

Žrtev je lord Ruthven, lik, ki so ga ustvarjalci vpeljali iz "Vampirja", gotske zgodbe iz leta 1816, ki se do zdaj še nikdar ni pojavil v kakšni uprizoritvi Drakule.