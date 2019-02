Jonas je pred desetletjem na TV Slovenija vodil kviz Milijonar, njegovi televizijski začetki pa segajo do oddaje Videošpon. Foto: Žiga Culiberg

Nov zabavni večerni šov si bo mogoče ogledati ob sobotah zvečer ob 21.20, prvič bo na sporedu 9. marca.

Gašper Bergant in Admir Baltić, reporterja na terenu. Foto: Žiga Culiberg

Oddaja Kaj dogaja? bo sestavljena iz pregleda aktualnih dogodkov, tako s področja politike kot tudi s področja športa, kulture in zabave. Ekipi se pridružujeta reporterja s terena Gašper Bergant, ki bo pokrival domače teme, in Admir Baltić, ki se bo odpravil "na tuje". Imitatorji bodo tedensko pripravljali tudi zabavne in zanimive nadsinhronizacije.

Rubrika Zvezdne steze bo posvečena slavnim in v njej se bo vsako soboto skrivalo presenečenje, tudi za Jonasa. Za češnjo na vrhu torte pa bo poskrbel Tilen Artač, ki bo vsako oddajo končal z zabavno priredbo slovenske skladbe. Ustvarjalci obljubljajo zabavno oddajo, a hkrati upajo, da bo pri gledalcih vzbudila tudi tehten premislek o perečih vprašanjih in pogledu na svet nasploh.

Glavni scenarist je Igor Bračič

"Zelo sem vesel, da se vračam na RTV Slovenija z novo oddajo. Pogrešal sem že televizijske kamere in gledalce vabim, da si ogledajo našo prvo oddajo, ki bo od vseh najzanimivejša, ker smo na začetku še na trhlih nogah in se zna zgoditi marsikaj nepredvidljivega. Obljubljamo smeh, obljubljamo premislek. Zastavljali bomo vprašanja, na katera boste odgovore morali poiskati sami. Če se bo vsaj kdo ob našem štosu zamislil, bo naloga opravljena," se novega televizijskega izziva veseli Jonas.

Oddajo pripravlja preizkušena ekipa. Foto: Žiga Culiberg

To pričakuje tudi glavni scenarist oddaja Kaj dogaja? Igor Bračič, sicer polovica glasbenega dueta Slon in Sadež, ki pravi: "Veseli smo, da tako oddajo sploh imamo pri nas, do zdaj je ni bilo. To je že ogromen napredek in razlika po mojem mnenju. Veselim se ustvarjanja, ekipa je odlična!"