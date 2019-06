Steven Spielberg je režiral številne filmske uspešnice, kot so Žrelo, Schiendlerjev seznam, Vojna svetov, E. T. vesoljček, franšizo Indiana Jones in druge. Foto: EPA

Jeffrey Katzenberg, ki je pred leti vodil studie Disney, nato pa sodeloval pri zagonu studiev DreamWorks, trenutno ustanavlja posebno platformo, poimenovano Quibi, na kateri bodo predvajali kratke, največ 10-minutne videe. Aplikacija, ki bo zaživela aprila prihodnje leto, bo namenjena predvsem uporabnikom prenosnih naprav, npr. mobilnih telefonov.

Kot je Katzenberg razkril na medijskem sejmu Banff World Media Festival v Kanadi, sta se z enim najbolj znanih hollywoodskih režiserjev, producentov in scenaristov že dogovorila o sodelovanju pri prav posebnem projektu.

Na ogled le med polnočjo in svitom

"Steven Spielberg me je obiskal in rekel: 'Rad bi naredil eno super grozljivo zgodbo.' Sam jo bo napisal. Glede na to, da že nekaj časa ni ničesar napisal sam, je to res fantastično," se je pohvalil Katzenberg in dodal, da je Spielberg sam predlagal, da bi gledalcem nekako omejili to, kdaj si lahko serijo pogledajo. Zaželel si je, da bi lahko grozljivko gledali le ponoči, pa še to le po polnoči, kar je zaradi različnih časovnih pasov (že samo v ZDA) svojevrsten izziv za programerje, je dodal.

Na koncu so se pri Quibiju znašli: uporabnikom aplikacije se bo na mobilniku "pokazala" ura, ki bo zaznala, v katerem časovnem pasu so oziroma kdaj bo vzšlo sonce v kraju, kjer se uporabnik nahaja. Serija bo tako za ogled na voljo le med polnočjo in sončnim vzhodom, nato pa se bo zaklenila, je po navedbah CNN-a pojasnil Katzenberg.

Napisanih že pet ali šest epizod

Po njegovih informacijah je Spielberg za zdaj napisal "pet ali šest" (očitno kratkih) epizod, pogajajo pa se še o 10–12 nadaljevanjih, je še dejal in dodal, da premiero serije, ki za zdaj nosi delovni naslov Spielberg's After Dark, načrtujejo za prihodnje leto.