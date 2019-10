V številnih oddajah Televizije Slovenija – od dnevnoinformativnih oddaj in Tednika do oddaje Dobro jutro, kvizov Vem! in Joker, razvedrilnih oddaj Slovenski pozdrav in Vikend paket – bodo ta teden tako sodelujoči kot voditelji in voditeljice opominjali na pomen, ki ga imajo podarjena sredstva za tiste, ki so se znašli v stiski.

Med tednom humanitarnosti lahko vsak po svojih močeh prispeva, da bo za nekoga svet lepši, kot je zdaj ‒ z denarjem bodo namreč tistim, ki so potisnjeni na rob družbe, zagotavljali redno in dostojanstveno pomoč v hrani, materialnih sredstvih ali omogočili letovanja socialno ogroženih otrok, starostnikov in družin.

Brezplačna številka Darujete lahko tudi s klicem na brezplačno telefonsko številko 080 11 75, in sicer med oddajo Vikend paket, ki bo na sporedu 20. oktobra od 17.15 do 18.45 na TV Slovenija1.



Gospodarska slika v državi se izboljšuje, kljub temu pa je pri nas še veliko preveč pomoči potrebnih ljudi. Statistika za zadnje desetletje pravi, da vsako leto skoraj 300.000 ljudi potrebuje pomoč za preživetje. Samo lani je pomoč pri nas poiskalo več kot 121.000 ljudi, navaja Rdeči križ.

Lepo je deliti!

Vsak osmi prebivalec Slovenije je še lani živel v revščini, med upokojenci pa kar vsak peti. Statistika za zadnje desetletje pravi, da je vsako leto pomoč v eni izmed humanitarnih organizacij poiskal vsak sedmi prebivalec Slovenije. V Rdečem križu Slovenije so samo lani pomagali vsakemu petnajstemu med nami.

SMS-prispevki Če pošljete SMS z besedo SKUPAJ na številko 1919, boste prispevali 1 evro, če pošljete SKUPAJ5, boste prispevali 5 evrov.

Prispevate lahko uporabniki mobilnih storitev Telekoma Slovenije, A1, Telemacha in T2. Vsi navedeni mobilni operaterji se v celoti odpovedujejo prihodkom iz naslova dohodnih in odhodnih SMS-sporočil.

Številke za darovanje bodo odprte cel teden, vse pa vabimo, da prispevate po svojih zmožnostih. Na številko 1919 lahko pošljete SMS z besedo SKUPAJ in prispevali boste 1 evro, če pa želite darovati več, boste s poslanim SMS-om z besedo SKUPAJ5, prispevali 5 evrov. Vsa zbrana sredstva bodo namenjena za dodatne prehranske pakete oz. reševanju drugih stisk družin ali posameznikov.

V dobrodelnem kvizu Vem! bodo v četrtek, 17. oktobra, svoje znanje združili Rok Ferengja, pevec in vodja skupine Rok'n'Band, svetovni popotnik Zvone Šeruga in Katarina Braniselj, novinarka in voditeljica TV Slovenija. Skupaj se bodo potegovali za donaciji v vrednosti 1.500 evrov, ki sta ju prispevali podjetji KOLPA in TUŠ.

Nakazilo na TRR Prispevek lahko nakažete tudi na TRR SI56 0292 2001 9831 742

Prejemnik: Rdeči križ Slovenije, Mirje 19, 1000 Ljubljana

Koda namena: CHAR

Namen: Humanitarni teden - Lepo je deliti

Referenca: SI 00 96874

V nedeljo, ko bo na sporedu Vikend paket, bo prav tako odprta brezplačna telefonska številka, v goste bodo povabili tudi nekatere podpornike projekta.

Teden dobrodelnosti, katerega častni pokrovitelj je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, poteka v dneh, ko zaznamujemo tri svetovne dneve, in sicer 16. oktober sta to svetovni dan hrane (letošnja tema so zdrave diete za svet brez lakote) in svetovni dan oživljanja (tudi letos s temo Vsak zemljan lahko reši življenje) ter 17. oktobra mednarodni dan boja proti revščini (letošnja tema je Skupno delovanje za opolnomočenje otrok, njihovih družin in skupnosti za premagovanje revščine).