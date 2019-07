69-letni igralec Jeff Bridges se vrača na male zaslone. Foto: Reuters

Bridges bo po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v seriji nastopil v vlogi Danea Chasea, upokojenega agenta Cie, ki se je umaknil v anonimnost.

Iz navidezno umirjenega življenja pa Chasea nekega dne predrami zavest, da mu je na sledi morilec. Tako je agent primoran prekiniti svoj upokojenski stalež in se spopasti s preteklostjo.

Zadolženi za program na kabelski mreži FX Nick Grad je dejal, da je zanje velika čast, da bo v seriji nastopil tako ikoničen in izjemen igralec, kot je Bridges.

Vloga v seriji bo prva večja za ameriškega igralca v zadnjem času. Bridges je sicer najbolj znan po vlogi zapitega glasbenika Bada Blakea v filmu Noro srce v režiji Scotta Cooperja, za katero je prejel oskarja, za njegovo najbolj kultno vlogo pa velja Veliki Lebowski v filmu bratov Cohen. Med aktualnejšimi je vloga iz lanskega filma Težave v motelu El Royale v režiji Drewa Goddarda.

Eden od avtorjev scenarija za serijo The Old Man Jon Steinberg je presodil, da je Bridges eden najpomembnejših igralcev svoje generacije. Serijo bodo producirali pri The Littlefield Company, ki stoji za uspešnimi serijami Deklina zgodba ter Fargo, še piše AFP.