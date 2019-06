Luca D' Orso je svoje ime začel graditi leta 2013, ko je imel komaj 15 let, s freestyle posnetki na YouTubu: "Moja strast do glasbe se je začela že veliko prej. Rap me je osvojil, ko sem bil otrok, in nato sem s trudom in iskrenostjo prišel do nepričakovanega uspeha." Tega je kronal lani z izidom prvega albuma, ko je pri 20 letih izdal album 20, s katerega imajo nekatere pesmi na Youtubu več kot 50 milijonov ogledov.

Album, s katerim raperja lahko bolje spoznate, saj se v njem veliko govori o njegovem življenju, opisuje njegove dogodivščine, pa tudi tiste od njegovih prijateljev, je naletel na odličen odziv: "Presegel je vsa pričakovanja in presenetil tudi mene, a za to sem se trudil. Vedno sem bil odločen in vsak cilj je postal izziv. Tako bo tudi v prihodnosti, še naprej bom trdo delal."

Je glasnik mlajše generacije, ki pripoveduje zgodbe svojega (novega) vsakdana – zgodbe mladeniča, ki bi, če bi ostal v Salernu, postal pleskar: "Res je, če ne bi bilo glasbe, bi se zadovoljil s katerim koli skromnim delom. V Salernu je težko najti svojo pot, gre za majhno provinco, ki ponuja malo priložnosti, ampak če imaš talent, cilje, lahko prideš daleč. Ne glede na to od kod prihajaš." Ljubezen do glasbe mu je prinesla uspeh čez noč, pot ga je vodila v Milano, kako pa se je znašel v kaotičnem mestu: "Glede na to, da sem z juga, je bilo težko ... ločil sem se od mesta, družine. Ampak glede na to, da počnem to delo, sem to tudi pričakoval." Kljub novemu okolju se ni predal, vztrajal je, to pa želi prenesti tudi skozi svoje pesmi: "Sporočilo, ki ga skušam prenesti skozi svoja besedila, je, da nikoli ne obupamo."

Evropsko turnejo, v okviru katere se bo ustavil v Ljubljani, je sicer začel v Novi Gorici, sledili so nastopi v Londonu, Berlinu, Frankfurtu ... Kaj pa napoveduje za ljubljanski nastop? "To bo posebna noč, zame je pomembno, da nastopam zunaj Italije in se srečam z občinstvom, ki ne govori enakega jezika kot jaz."

Nastopil bo na (t)rap večeru, kot je povedal za MMC, je trap moderna zvrst, ki je postala priznana tudi v Italiji in ima vse več oboževalcev, kot opaža na koncertih. Kot je dodal, trap ni priljubljen le med mladimi. Glede na to, da je predstavnik mlajše generacije raperjev, ki je uspel prav z objavo na YouTubu, nas je zanimalo, kaj bi svetoval vsem mladim nadobudnim glasbenikom: "Da sledijo svojim željam in sanjam ter ne trendom. Postavite si cilje in izkoristite vse danosti, da jih dosežete."