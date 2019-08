Kreslin se je v sodelovanju z RTV Slovenija lotil prvega vinilnega projekta na svoji samostojni glasbeni poti. Foto: Adrijan Pregelj/RTV Slovenija

Vodja založniške dejavnosti RTV Slovenija Mojca Menart je za MMC pojasnila, da so gramofonske plošče pri glasbenih poznavalcih zelo cenjene zaradi mehkejšega in bolj avtentičnega zvoka. Poleg tega ima zbiranje vinilk poseben čar, ki ponovno osvaja vse več ljudi in navdušuje tudi veliko mladih.

Ljubitelji vinilk lahko svoje zbirke obogatijo še z eno odlično ploščo. V vinilni izdaji je namreč izšel dvojni koncertni album velikana slovenske glasbe Vlada Kreslina z naslovom Kreslinovanje. Vinilni album ponuja posnetke s koncerta, ki ga je Kreslin odigral 6. decembra lani v Cankarjevem domu, izšel pa je v omejenem številu. Na voljo je 440 oštevilčenih izvodov, vsak od njih pa nosi tudi podpis avtorja.

Vlado Kreslin, ki smo ga ujeli med zadnjimi pripravami na tradicionalni avgustovski koncert v Križankah, nam je povedal, da je tudi sam velik ljubitelj vinilnih plošč. "Zbirati sem jih začel že v šestdesetih," je dejal Kreslin in nam zaupal, da doma pogosto prisluhne zvokom gramofona. "Najljubša sta mi dvojna koncertna albuma Absolutely Live skupine The Doors in Colosseum Live iz leta 1971, legendarni vinilki," je dejal glasbenik, ki je s Kreslinovanjem izdal prvo vinilko na svoji samostojni glasbeni poti. Gramofonsko ploščo je leta 1989 sicer izdal s skupino Martin Krpan,od takrat pa se do pred kratkim ni podal v noben vinilni projekt.

Vedno večje povpraševanje po vinilu

"To je bil izjemno odziven koncert v polni dvorani, kjer publika pozna vse skladbe, od prve do zadnje, in poje zraven. S strani RTV-ja pa je šlo za res uspeli posnetek, ki je bil tako nam kot tudi samemu Kreslinu izjemno všeč, saj smo ugotovili, da imamo končno živi posnetek, na katerem slišiš občinstvo, kako sodeluje," je o koncertu z albuma povedala Mojca Menart. "Publika je bila v tem primeru, kot bi rekli, zagotovo dvanajsti igralec na igrišču," je dodala.

Zato so se skupaj z odgovornim urednikom razvedrilnega programa Vanjo Vardjanom odločili za izdajo bolj dolgoročnega zapisa. "Tudi na nas se obrača vedno več ljudi, ki nas sprašujejo, ali bomo kakšen glasbeni dogodek zapisali na vinil," pravi vodja založniške dejavnosti RTV Slovenija.

Posnetek omenjenega koncerta Vlado Kreslin: Poj mi pesem si boste lahko to nedeljo ob 22.25 ogledali na 2. programu Televizije Slovenija.

V zadnjih letih je Založba kaset in plošč (ZKP) RTV Slovenija že izdala dva vinilna projekta, v sodelovanju z Valom 202 in mariborskim regionalnim RTV-centrom ter skupinama Niet in Mi2, v začetku prihodnjega leta pa bodo na police prišli restavrirani posnetki prvega albuma Iztoka Mlakarja, ki ni še nikoli izšel na vinilu.

Gramofonsko ploščo Kreslinovanje je po ceni 25,50 evra mogoče kupiti v spletni trgovini in založbi ZKP ter na Kreslinovih koncertih – prvi bo že v petek, ko bo v okviru Festivala Ljubljana tradicionalno (že 28. po vrsti) nastopil v Križankah. Kreslin obljublja izjemen glasbeni večer, na katerem mu bo poleg Beltinške bande in Malih bogov družbo delal tudi Slovenski nacionalni mladinski orkester pod vodstvom dirigentke Žive Ploj Peršuh.