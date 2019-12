Leonardo DiCaprio je avgusta daroval pet milijonov dolarjev za ohranitev in obnovo gozdov Amazonije, ki so jih prizadeli požari. Foto: EPA

"Kaj so storili ljudje iz nevladnih organizacij? Kaj je najlažje? Podtakniti požar," je brazilski predsednik Jair Bolsonaro izjavil v videoposnetku, ki je zakrožil po svetovnem spletu. "Slikali so, snemali in posnetke pošiljali nevladnim organizacijam, ki so jih nato razširile in zagnale proti Braziliji nastrojeno kampanjo ter stopile v stik z Leonardom DiCapriem, ki je doniral denar. Del donacije je šel ljudem, ki so podtaknili požar, kajne," je nadaljeval predsednik. Ob tem ni podal nikakršnih dokazov, s katerimi bi podkrepil svoje trditve.

Bolsonaro je krivdo za gozdne požare v preteklosti že skušal zvaliti na nevladne organizacije. Foto: Reuters

"Leonardo DiCaprio, sodeluješ pri požiganju Amazonije, tako ne gre," je dejal Bolsonaro. Podobne besede je namenil tudi svojim podpornikom, s katerimi se je srečal pred predsedniško palačo v brazilski prestolnici. "Leonardo DiCaprio je odličen fant, kajne? Daroval je denar za požig Amazonije."

Ameriški igralec se je na izjave brazilskega predsednika odzval na družbenem omrežju Instagram, kjer je zavrnil obtožbe in ponovno izrazil podporo Brazilcem, ki si prizadevajo za reševanje pragozda. "Prihodnost teh nenadomestljivih ekosistemov je ogrožena in ponosen sem, da podpiram skupine, ki jih ščitijo," je zapisal Leonardo DiCaprio.

Organizacije obsodile besede predsednika

Na ostre besede Bolsonara sta se odzvali tudi organizaciji Global Wildlife Conservation (GWC) in komisija za ohranitev ogroženih vrst (IUCN), dve izmed največjih okoljevarstvenih skupin, ki delujeta na področju Amazonije. Obe organizaciji sta obsodili besede Bolsonara.

"Amazonski pragozd je v krizi. Brazilija je skozi zgodovino dosegla velik napredek pri zaščiti svojega edinstvenega ekosistema," so zapisali pri GWC-ju. "Kljub temu smo zaskrbljeni zaradi dogodkov, s katerimi se skuša spodkopati ta napredek. V zadnjih dneh so se pojavile lažne obtožbe, ki skušajo očrniti okoljske aktiviste in pozornost širše javnosti odvrniti od politik, ki vodijo naravnost v okoljske katastrofe."

Bolsonaro je krivdo za gozdne požare v preteklosti že skušal zvaliti na nevladne organizacije. Da člani organizacij podtikajo požare, je izjavil že avgusta. Nevladne organizacije na obtožbe odgovarjajo z navajanjem Bolosonarovih političnih ukrepov, ki so pripomogli k pospešenemu izsekavanju Amazonskega pragozda.