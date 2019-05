Kit Harington je pred meseci priznal, da se mu prvič ne bi uspelo pozdravi brez pomoči svojih najbližjih. Z Rose Leslie sta se spoznala leta 2012 na snemanju Igre prestolov, poročila pa lani. Foto: Reuters

"Kit se je odločil izkoristiti premor v svojem urniku za počitek v zdravilišču, kjer se v miru sooča z nekaterimi osebnimi težavami," je v kratki za javnost dejal tiskovni predstavnik britanskega igralca, ki je zaslovel z vlogo Jona Snowa v priljubljeni televizijski seriji.

Predstavnik 32-letnega igralca sicer ni bil pripravljen razkriti, za kakšne težave gre, ameriški mediji na čelu z The New York Postom pa so se že razpisali o tem, da se je Harington še pred predvajanjem zadnje epizode osem sezon trajajoče serije odpravil v neko ameriško zasebno kliniko, kjer se zdravi zaradi psihičnega zloma, ki naj bi bil posledica stresa, fizične in psihične izmučenosti ter zlorabe alkohola.

Harington je sicer že v začetku leta v intervjuju za Variety priznal, da se na začetku ob presenetljivem uspehu Igre prestolov ni znal soočiti z nenadno slavo in uspehom: "Počutil sem se, kot da bi moral biti najsrečnejši človek na svetu, v resnici pa sem bil vse drugo."

Že pred tem poiskal zdravniško pomoč

Spregovoril je tudi o tem, da so se napadi panike in tesnobe v tistem času stopnjevali celo do te mere, da si je moral poiskati strokovno pomoč. "Obiskoval sem terapije in se z bližnjimi o tem bremenu pogosto pogovarjal," je še povedal in dodal, da ga je včasih zaskrbelo celo, da se bo pod težo strahu popolnoma sesul in posledično vloge ne bo mogel odigrati kakovostno. Nazadnje mu je pomagal odkrit dialog z družino in prijatelji, pa tudi brez strokovnjakov mu notranjih demonov ne bi uspelo premagati, je še pojasnil v intervjuju.

Zvezdnik, ki se je lani poročil s soigralko iz serije, Rose Leslie, je poleg tega slavo in splošen uspeh serije označil za "strašljiva".