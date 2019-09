Več kot 25.000-glava množica je na tribunah stadiona El Bosque v La Plati proslavljala, kot da bi osvojili naslov.

"Ne morem verjeti, kaj vidim na lastne oči," je s solzami v očeh dejal 58-letni Maradona ob evforičnem sprejemu. Štirje navijači so se celo zapodili na igrišče proti njemu s tribun, enemu je uspelo priti do legende, ga poljubiti in pred njim poklekniti, preden so ga odvlekli varnostniki.

Foto: EPA

Sprehod po preteklosti

Nekdanji svetovni prvak iz leta 1986 je zbrane nagovoril s precej nepovezanim govorom o svojih prijateljih in sovražnikih nogometa skozi celotno kariero. Dejal je, da ga je nekdanji vodja Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Joseph Blatter suspendiral po četrtfinalu na mundialu 2012, nekdanji dolgoletni predsednik argentinske zveze Julio Grondona pa mu je prepovedal delovati kot trener, je povedal Maradona novinarjem na igrišču.

Zato se šele zdaj vrača v domovino, že dolga leta pa si je želel delovati v Argentini. Maradona ni bil trener v Argentini 24 let.

Spomnil se je tudi leta 1994, ko je bil na SP-ju v ZDA izključen zaradi dopinga, a temu, kot je dejal na novinarski konferenci po treningu, "ne verjame niti otrok". Po njegovem mnenju so se ga želeli znebiti, saj so prav zaradi njega prodali dovolj vstopnic za SP.

Maradona ni mogel skriti čustev. Foto: Reuters

Tudi politiki niso izpustili priložnosti za reklamo ob vrnitvi Maradone v domovino. Sestra v La Plati rojene nekdanje argentinske predsednice Cristine Fernandez de Kirchner, ki na prihajajočih volitvah kandidira kot podpredsednica opozicijskega politika in favorita Alberta Fernandeza, je novemu trenerju ob koncu novinarske konference podarila rožni venec svoje aprila umrle matere, ki je bila vneta navijačica Gimnasie.

Maradona pa je dejal, da v Argentini ne vidi več nasmejanih ljudi – država je v resni gospodarski krizi pod vodstvom konservativnega predsednika Mauricia Macrija.

Mu bo uspel obstanek?

Argentinski zvezdnik je bil do junija trener mehiškega drugoligaša Dorados iz Sinaloe, ko je zaradi zdravstvenih težav odstopil s položaja. Julija je šel v Buenos Airesu na operacijo kolena. V kratkem času v Mehiki je popeljal Dorados z dna tabele na vrh in celo do finala za uvrstitev v prvo ligo.

Njegov novi klub pa mora osvojiti še veliko točk, če se želi izogniti izpadu iz elitne druščine, saj je ta čas na zadnjem mestu prvenstvene razpredelnice z le eno točko v petih krogih. Prva tekma, ki jo bo vodil Maradona, klub čaka 15. septembra proti prvaku Racingu.