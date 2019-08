"To opažam po vsem svetu: neizobraženi politiki netijo spore, da bi odvrnili pozornost od pomembnih vprašanj. Gre za ljudi, vsi smo bratje in sestre, ena družina. Lahko poskrbimo drug za drugega," je prepričan 70-letni igralec, ki je zaslovel s filmskimi uspešnicamo kot so Čedno dekle, Chicago, Šakal.

Foto: Reuters

Aktivist, ki je znan po svojem delovanju na področju ekologije, ozaveščanja o aidsu in boju za pravice staroselcev po svetu, je prebežnikom na krovu ladje prinesel tudi hrano in vodo.

Ladja organizacije Open Arms rešila 39 prebežnikov

121 rešenih prebežnikov na tej ladji sicer že devet dni čaka na dovoljenje malteških ali italijanskih oblasti za izkrcanje. Malta je sicer pripravljena sprejeti teh 39 migrantov, ker so jih rešili na območju pod nadzorom te države, a je španska nevladna organizacija Open Arms ponudbo zavrnila, ker želi, da sprejme vse prebežnike z ladje - tudi tiste, ki so jih rešili v mednarodnih vodah.