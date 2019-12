Kim Džong Un na konju, okrašenem z vojaškim insignijami, je v družbi vojaškega vrha pojezdil na goro Paektu. Foto: Reuters

Že tretjič v slabem mesecu dni je severnokorejska tiskovna agencija KCNA svetu posredovala fotoutrinke iz življenja svojega vrhovnega voditelja Kim Džong Una, s čimer pred iztekom roka, ki ga je Združenim državam Amerike oz. Donaldu Trumpu postavil za nadaljevanje pogajanj o jedrski razorožitvi, izvaja pritisk na ZDA. Če pogajanja do novega leta ne bodo znova stekla, je pred meseci zagrozil, se bo Severna Koreja podala na "novo pot". Poznavalci za Reuters ocenjujejo, da Kim najverjetneje namiguje na nadaljevanje jedrskih poskusov in nove izstrelitve medcelinskih izstrelkov.

ZDA za zdaj pozive k takojšnjemu nadaljevanju pogovorov ignorirajo. V torek je ameriški posebni odposlanec za odnose s Severno Korejo Stephen Biegun zatrdil, da pogovorov z omenjeno državo ne nameravajo prekiniti, a da je rok, ki ga je postavil Kim Džong Un, "umeten", poleg tega pa bi izolirana država z morebitnimi izzivalnimi koraki naredila "veliko napako".

Severni Korejci medtem ne popuščajo – že pred dobrim tednom je agencija KCNA posredovala izjavo severnokorejskega svetovalca za zunanjo politiko Kim Kye Gwana, da imajo dovolj zavlačevanja. "Ne zanimajo nas več pogovori, ki nam ne prinesejo ničesar," je konec novembra dejal Kim Kye Gwan.

Fotografije po mnenju poznavalcev nakazujejo, da ima Kim diplomacije dovolj. Foto: Reuters

Drugič v enem letu sklicano srečanje centralnega komiteja

Kim Džong Un je nato za december (natančen datum ni znan) sklical plenarno zasedanje Centralnega komiteja Korejske delavske stranke, kar je že samo po sebi nenavadno, saj takih srečanj navadno ne pripravljajo ob koncu leta, je za Reuters dejala poznavalka področja Rachel Minyoung Lee in dodala, da je prepričana, da Severna Koreja pripravlja spremembe svoje zunanje politike, saj napovedani plenum časovno sovpada z rokom, ki ga je Kim postavil ZDA, pa tudi s tradicionalnim novoletnim nagovorom severnokorejskega voditelja. "To, da bo Pjongjang srečanje organiziral pred koncem leta, nakazuje njegovo trdno odločenost, da ne bo popustil ZDA in da bo svojo politiko nadaljeval, ne glede na težave, ki jih bo prinesla s seboj," je pojasnila.

John Delury z univerze Yonsei v Seulu pa opozarja, da se je prvič, odkar je Kim Džong Un prevzel oblast, zgodilo, da je sklical srečanje centralnega komiteja dvakrat v enem letu: "To zagotovo ni vnaprej dogovorjeno, ustaljeno srečanje."

Kim je ob vznožju gore slavnostno odprl novozgrajeno mesto Samdžijon, ki ga Severna Koreja opisuje kot "socialistično utopijo" in "utelešenje moderne civilizacije". Foto: Reuters

Obkrožen s svetovalci pojezdil na vrh gore

Dodatno potrditev za svoje ocene poznavalca vidita tudi v svežih fotografijah Kim Džong Una in njegovih svetovalcev, ki so (znova) pojezdili na vrh svete gore Paektu. Ta 2750 metrov visoka gora ima namreč za Korejce poseben zgodovinski pomen, saj naj bi bil na njej v času, ko je bila Koreja priključena Japonski, rojen oče zdajšnjega voditelja Kim Džong Il, poleg tega pa je bila tudi prizorišče vojaških bitk.

Njeno "svetost" oz. duhovni vidik pa spodbuja tudi samodržec sam, saj se nanjo pogosto odpravi, preden Severnim Korejcem (in svetu) sporoči kakšno pomembno novico – pred dvema letoma je vzponu na goro sledil presenetljiv novoletni nagovor ljudstvu, v katerem je namignil na otoplitev odnosov z južno sosedo. Nekaj dni pred tem je Severna Koreja sicer izstrelila svoj največji medcelinski balistični izstrelek do takrat.

Fotografije naj bi v Severnih Korejcih vzbudile "neuničljivega revolucionarnega duha"

Tokratna ježa na vrh gore in mimo prizorišč vojaških bitk naj bi "v pričakovanju nevidene blokade in pritiska imperialistov" v Severnih Korejcih vzbudila "neuničljivega revolucionarnega duha". Poleg tega, je sporočila agencija KCNA, je Kim svoje sodržavljane opozoril, naj se pripravijo na "naporno in dolgotrajno revolucijo". "Sporočilo tega je: pripravite se, čaka nas pomembno leto. In ne leto diplomacije in srečevanj na vrhih, ampak leto, ko bo potrebna nacionalna moč," sporočilo med vrsticami bere John Delury.

Ob tem je dodal, da je bil Kim na tokratni ježi – v nasprotju s siceršnjimi fotografijami, ko ga spremljajo visoki partijski predstavniki – obkrožen z vojaškimi svetovalci in oficirji, kar najverjetneje napoveduje "bolj militaristično" prihodnost Severne Koreje.