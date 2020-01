Kneginja Charlene in knez Albert bosta prihodnje leto praznovala 10-letnico poroke. Ob poroki so mediji sicer množično špekulirali o "pogodbenem zakonu", ki naj bi trajal (vsaj) desetletje. Foto: EPA

V pogovoru za revijo Huisgenoot je nekdanja južnoafriška plavalka prvič po dolgem času ponudila vpogled v svojo zasebnost. Najprej se je obregnila ob vse tiste, ki (že skoraj škodoželjno) ugotavljajo, da je žena monaškega kneza Alberta pogosto videti nesrečna in se sprašujejo, zakaj se "nikoli ne smeji". "No, včasih se je pač težko smejati," je bila v pogovoru neposredna 41-letna Charlene in opozorila še: "Ne vedo, kaj se dogaja v ozadju."

Južnoafričanka, ki je bila rojena v današnjem Zimbabveju in jo je monaška javnost spoznala leta 2006, ko sta z 20 let starejšim Albertom postala par, je ob tem priznala, da je bilo zadnje leto zanjo "izjemno boleče", saj sta ji v obdobju 10 dni umrla dva zelo dobra prijatelja, v skrbeh pa je tudi zaradi svojega očeta, saj ni mogla biti ob njem med nedavno operacijo, ki so jo opravili zdravniki v njeni domovini.

"Neprizanesljivo leto"

Zadnje leto je bilo tako do kneginje "zelo neprizanesljivo", a njena globoka žalost izvira iz domotožja, je priznala. Čeprav se je skupaj s Charlene (z Albertom sta se zaročila junija 2010, poročila pa 1. julija 2011) pred dobrimi desetimi leti v Monako preselil tudi njen brat Mike Wittstock z družino, tako da ima del družine ves čas ob sebi, pa to vseeno ni pregnalo domotožja po Afriki.

"Vem, moje življenje je privilegirano, ampak vseeno pogrešam svojo družino, pogrešam svoje prijatelje v Južni Afriki ... In, da, pogosto sem žalostna, ker ne morem biti z njimi," je priznala svetlolasa lepotica.

Za peti rojstni dan domov povabila vse sošolce

A kljub vsemu se Charlene trudi biti dobra mama svojima otrokoma, dvojčkoma Gabrieli in Jacquesu, ki sta sredi decembra dopolnila okroglih pet let. Ob tej priložnosti sta domov v knežjo palačo povabila vse svoje sošolce iz Montessori vrtca, ki ga obiskujeta, otroci pa so nato izdelovali praznične piškote, se zabavali na napihljivem gradu, uživali v trikih klovna in se mastili s sladkarijami. Tematika rojstnodnevne zabave so bili sicer priljubljeni otroški junaki Smrkci.

Dvojčka lani prvič stopila na južnoafriška tla

Kot je Charlene še razkrila v intervjuju, je malčka februarja prvič odpeljala v svojo domovino, potovanja pa sta se oba neizmerno veselila: "Otroka sta komaj čakala, da vidita babico in dedka. Navdušena pa sta bila tudi nad Južno Afriko. Ko je letalo pristajalo, je Jacques pogledal skozi okence in zaklical: 'Mami, je to dežela, od koder prihajaš? Kako je velika!' Zame je bil to res ganljiv trenutek."