Lebdečo desko (e-foil) Flying Rodeo poganja elektromotor s propelerjem in hidrokrilci pod vodo, ki je povezan z baterijo znotraj same deske. Ta se upravlja z brezžičnim vodotesnim pilotom, ki se v vodi ne potopi, sama deska pa se zažene s tem, ko se upravljavec nanjo uleže in aktivira do določene hitrosti, nato pa v stoječem stanju z ravnotežjem uravnava tako nagibe kot tudi dvig deske nad vodo, ki ima nosilnost do 110 kilogramov.

Občutka lebdenja se ne da primerjati z nobenim drugim. Nad vodo občutiš svobodo, mir in tišino. Barbara Zadravec in David Vukovič

"Občutka lebdenja se ne da primerjati z nobenim drugim. Nad vodo občutiš svobodo, mir in tišino. Čeprav je doživetje adrenalinsko, je, ko se sprostiš, občutek popolnoma sproščujoč," pravita Barbara Zadravec in David Vukovič, velika ljubitelja vodnih športov, katerih hobi je prerasel v podjetniško tržno nišo, saj ima ta butični izdelek tudi primerno ceno. Čeprav so mediji danes polni naslovov o njunem uspehu – inovativna lebdeča deska Flying Rodeo, za katero imata danes naročilo po pogodbi v vrednosti 240.000 evrov, s katerimi sta si tudi lahko kupila CNC-stroj, in ki jima je prinesla nagrado Štajerske gospodarske zbornice – Barbara in David pravita, da svoj uspeh merita predvsem z iskanjem dobrih rešitev, "da nekomu polepšava ali olajšava vsakdan".

Zanimanja za Flying Rodeo je veliko. Ob vzpostavitvi serijske proizvodnje bi lahko izdelali dva sistema na teden. Sicer pa v Sloveniji izdelujejo deske, motorne sisteme in propelerje, baterija in krmilnik pa sta izdelana v ZDA. Foto: Sandi Kelc

A ko ima hudič mlade, jih ima veliko. Tako je sovpadlo, da je inovacijo, ki sta jo razvijala Slovenca, na drugem koncu sveta v Portoriku istočasno razvijal Nick Leason s skupino nadobudnih deskarjev Lift (LiftFoils), ki so svojo idejo pred tremi leti v medijih objavili pred njima in nato leta 2018 začeli zbirati zagonska sredstva za prednaročila.

"Ko sem dobil idejo o električni lebdeči deski, na spletu ni bilo nič podobnega. Nobene komponente, ki sestavlja e-foil, ni bilo mogoče kupiti, zato sem moral začeti raziskovati vsak element posebej, se poučiti o njem in skupaj s podjetji razviti tak element, ki bi bil primeren za moj e-foil," pojasni David. "V tem času smo mi že imeli kar nekaj komponent razvitih in smo bili pri koncu z razvojem prvega prototipa, tako da lahko rečemo, da je popolnoma naša inovacija," nadaljuje inženir mehatronike, ki doda, da po spletu okoliščin danes sodelujejo ravno s podjetjem LiftFoils, za katero so razvili tudi določene tehnične rešitve. "Za njih smo na primer razvili čisto nove inovacije, kot je zložljivi propeler, mi pa uporabljamo nekatere njihove rešitve."

Tudi lebdeča deska Flying Rodeo je modularna, saj se jo lahko razstavi na štiri dele: motorni sistem, krila, samo desko in baterijo, pri čemer je mogoče vse dele pospraviti v torbo za lažji prenos. Sistem brez baterije je težek 15 kilogramov, še dvakrat toliko z baterijo. Kot pove Barbara, sta ime blagovne znamke Flying Rodeo oblikovala, še preden sta ustvarila lebdečo desko. "Sprva je David izdeloval kite-foile, to so deske, ki se dvignejo nad gladino vode s hidrokrilci, ampak za 'lebdenje' še vedno potrebuješ veter in padalo. Takrat je prvič občutil, kako je treba desko nad vodo krotiti. Občutek je podoben jahanju pobesnelega bika, vsaj na začetku, in od tod tudi ime, leteči bik, saj leti in ga je treba ukrotiti, da ti dobro služi."

Nosilnost deske je do 110 kilogramov. Osebni arhiv Flying Rodeo

Katere so edinstvene rešitve lebdeče deske (e-foil) Flying Rodeo?

Najbolj ponosni smo na razvoj in izdelavo propelerja, v katerega smo vložili ogromno truda in vztrajnosti, saj je eden izmed najpomembnejših komponent. Če propeler ni dobro izdelan, lahko e-foil hitro postane nestabilen ali pa povzroča določene tresljaje. Tudi zato smo se odločili, da jih bomo proizvajali sami.

Prav tako je propeler zložljiv in namenjen posebej deskarjem, ki še vedno lahko izkoriščajo valove, ali pa uporabljajo električno energijo za lovljenje valov. Ta patent smo sicer prodali podjetju Liftfoils, proizvodnja pa je še vedno v našem podjetju.

Pa sta izdelek sploh patentirala?

Ko sva ustanovila podjetje, za patent nisva imela dovolj denarja in izdelka nisva zaščitila, zato pa izdelava še vedno ostaja naša poslovna skrivnost. Ker pa – kot že omenjeno – sodelujemo z LiftFoils, ki je patentiral celoten izdelek, smo na neki način izdelek tudi zavarovali.

Idejo za električno desko sta dobila kot ljubitelja kajtanja, saj v Sloveniji za ta šport ni ustreznih vetrnih pogojev. Je električna deska športno "goljufanje" ali je potreben določen fizičen napor?

Mogoče je res videti preprosto in kot gledalec nimaš občutka, da bi bilo telo fizično zelo dejavno, ampak videz vara. Za 'lebdenje nad vodo' moraš svoje telo dobro nadzorovati, pri čemer mišice kar utrudiš.

Deska lahko 'lebdi' do en meter nad gladino vode s hitrostjo do 50 kilometrov na uro. Kako je z varnostjo, če oseba z deske pade, da ji ta ne pobegne, ali pa je propeler ne poškoduje?

Varnost je na prvem mestu, zato je pri učenju obvezna oprema, tako čelada kot tudi zaščitni jopič. Sam e-foil je narejen tako, da je tveganje za poškodbe čim manjše. Propeler je zaščiten z vseh strani, zato je zelo mala verjetnost, da te poškoduje. V deski je tudi senzor, zaradi katerega se v primeru padca e-foil ustavi, saj izgubi signal s pilotom. V vsakem primeru je treba upoštevati navodila za uporabo, ki so kar obširna, tako da je s tem znanjem tveganja še manj.

Koliko časa pa zdrži baterija?

Deska se lahko dvigne do en meter nad vodo, njena hitrost pa je do 50 kilometrov na uro. Vzpostavljen ima varnostni mehanizem, tako da uporabnika ne more poškodovati ob padcu, saj se motor ustavi. Foto: Osebni arhiv Flying Rodeo

Baterija v povprečju zdrži eno uro vožnje, ta pa se lahko tudi podaljša ali skrajša. Vse je odvisno od teže posameznika in načina vožnje: lebdeči način vožnje ima manj upora in zato manjšo porabo električne energije, medtem ko ima vožnja po vodi več upora in večjo porabo električne energije. Ko se baterija izprazni, jo preprosto vzameš iz deske in priklopiš na polnilec, ki je sestavni del vsakega e-foila. Polni se dve uri in je pripravljen na ponovno uporabo. Če pa imaš dve bateriji, lahko podaljšaš čas vožnje, saj ju samo zamenjaš in že lahko voziš več kot dve uri.

Pravite, da je izdelek prijazen do okolja oziroma naj ne bi imel slabega vpliva nanj?

Tako je, izdelek je prijazen do okolja in sploh do vodnih virov, saj ne povzroča emisij, valov in ne proizvaja zvoka. S tem lahko izkoristimo več vodnih virov, pri čemer ne ogrožamo živalskih vodnih vrst in ne onesnažujemo vode.

Izdelek je sestavljen iz kompozitnih materialov in aluminijastih zlitin, kar pomeni, da je večina uporabljenega materiala razgradljiva ali pa jo je mogoče delno reciklirati. Baterija je narejena tako, da vzdrži do 800 ciklov polnjenja, ob normalni uporabi e-foila je njena življenjska doba več kot pet let. Po tem ciklu se lahko baterije delno reciklira pri pooblaščenih podjetjih. V našem podjetju se trudimo, da je tudi pakiranje do okolja prijazno, saj so embalaže narejene iz lesa in kartona, izogibamo pa se vsaki nepotrebni plastični embalaži.

David, razvili ste okoli 150 elementov električne deske; od motornega sistema do deske za krmiljenje, vseh komponent in propelerja. Baje je veliko zanimanja za odkup tudi teh posamičnih delov?

Da. Vedno več je podjetij, ki si želijo vstopiti na trg z električnimi rešitvami, zato iščejo že razvite in delujoče elemente, ki bi jih lahko vdelali v svoja plovila. Velik je tudi del tistih, ki se izdelave takšnih plovil lotijo sami doma, kar sem pred časom naredil tudi sam in kar zahteva ogromno učenja in razvoja. Po navadi ti obupajo ali pa jim ne uspe razviti dovolj dobrih rešitev.

Mi smo na določeni točki razvoja celotnega e-foila doživeli rahlo finančno krizo, saj nismo imeli izdelka, ki bi ga lahko začeli prodajati. Ves čas pa smo vlagali v razvoj, zato so bili stroški vedno višji. Takrat smo že razvite komponente začeli ponujati na trg. Odziv je bil dober in od takrat naprej smo se usmerili tudi v poslovanje B2B (business to business). S tem smo edini na svetovnem trgu, ki ponuja posamezne komponente, kar za nas predstavlja tudi največji tržni delež za zdaj.

Je izdelek zahteven za proizvodnjo?

Izdelava je dolgotrajna in zahtevna.

David Vukovič in Barbara Zadravec pravita, da imata v glavi že ideje za nove projekte. Foto: Sandi Kelc

Kje pa boste imeli proizvodnjo oziroma delavnico?

Čeprav se v naši proizvodnji trudimo optimizirati delo in zmanjšati čas izdelave, bi nam ob vzpostavljeni serijski proizvodnji uspelo izdelati le dva celotna sistema na teden. V Sloveniji proizvajamo deske, motorne sisteme in propelerje, baterija in krmilnik pa sta izdelana v ZDA.

S pomočjo Mrežnega podjetniškega inkubatorja Ormož in sodelovanjem z Občino Ormož ter Občino Središče ob Dravi imamo od letos tudi lastne proizvodne prostore, kjer smo že vzpostavili serijsko proizvodnjo izdelave propelerjev za Liftfoils in za lastne potrebe.

Po dveh letih razvoja in več kot 30.000 evrov vloženega kapitala je Flying Rodeo pred kratkim prejel zlato priznanje Štajerske gospodarske zbornice, kdaj pa se vama bo investicija povrnila?

Priznanje za naju pomeni ogromno, saj sva s tem dobila potrditev, da delava dobro in je inovacija zanimiva tudi v Sloveniji. To nama daje dodaten zagon in motivacijo, da delava še bolje in še bolj kakovostno. Trenutno imava v glavi že nove projekte, saj sva usmerjena v razvoj in inovativnost, sploh pa nama nikoli ne zmanjka idej za izboljšave in nove, do okolja prijazne rešitve, ki v prvi vrsti navdušujejo naju.

Čeprav bo deska na trgu šele leta 2020, imate veliko povpraševanja, samo letos za kar 240.000 evrov. Kakšne pa imata cilje?

Naši cilji pa so ostati vodilno razvojno podjetje, ki na trgu ponuja kakovostne rešitve tako za podjetja kot tudi posameznike. V naslednjih letih so cilji usmerjeni v rast podjetja, nove zaposlitve in vzpostavitev serijske proizvodnje.