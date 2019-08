Pri Dr. Martensu so v zadnjih letih postregli s številnimi novimi modeli, kar se je izkazalo za dobro potezo. Foto: Reuters

Kot piše Guardian, je Dr. Martensu prodaja letos samo do konca marca zrasla za 70 odstotkov, podjetje pa se pospešeno širi na nova tržišča.

Prodaja veganske linije, pri kateri so usnjeni zgornji del čevlja zamenjali za sintetično poliuretansko plastiko, je v zadnjih letih poskočila za "več sto odstotkov", pravi direktor Dr. Martensa Kenny Wilson.

V času, ko so potrošniki vse bolj okoljsko zavedni, veganski bulerji zdaj predstavljajo 4 odstotke vse prodaje.

Prodaja martensk je v zadnjem letu močno poskočila. Foto: Reuters

Za druge uspešne poteze so se izkazala še sodelovanje s Sex Pistols in oblikovalcem Marcom Jacobsom ter ponudba otroških različic.

Dizajn za bulerje si je domislil Klaus Märtens, zdravnik v nemški vojski med drugo svetovno vojno. Dr. Märtens si je leta 1945 med smučanjem v bavarskih Alpah poškodoval gleženj, standardni vojaški škornji pa so se mu zdeli preveč neudobni, zato je čevlje modificiral z mehkejšim usnjem in debelejšimi podplati, izdelanimi iz pnevmatik.

Podplati iz odvržene gume

Po vojni je skušal čevlje prodati, a ni imel kaj dosti uspeha, dokler ni leta 1947 srečal starega kolega z univerze Herberta Funcka, ki je zavohal priložnost in se poslovno povezal z Märtensom, pri čemer sta za izdelavo čevljev uporabljala odvrženo gumo z oporišč Luftwaffeja.

Udobni čevlji so bili velik hit med gospodinjami, tako da so v prvem desetletju prodaje bulerjev te v 80 odstotkih pokupile ženske nad 40 let.

Klasika. Foto: EPA

Prodaja je tako narasla, da sta Märtens in Funck leta 1952 odprla tovarno v Münchnu in do leta 1959 posel že razširila v tujino. Skoraj nemudoma je patent kupil britanski izdelovalec čevljev, skupina R Griggs, ime rahlo spremenil v bolj angleško različico in preoblikoval peto, podplate pa zaščitil kot "AirWair".

Od pankerjev do skinov

Taka prva britanska verzija martensk, izdelana v tovarni v Wollastonu (ki še deluje), je luč sveta ugledala leta 1960 in naglo postala priljubljena med najrazličnejšimi delavci, od policistov do poštarjev.

Bulerji so postali praktično del obvezne opreme tako za pankerje in grungerje kot tudi za skinheade, zaradi česar so dobili tudi malce negativno podobo.

Bulerji so prešli številne faze, od obutve za gospodinje do obutve za skine. Zdaj jih zvezdniki nosijo celo na rdeči preprogi (na sliki Miley Cyrus). Foto: AP

Po letih uspešnega delovanja in prehajanja med različnimi družbenimi in pop kulturnimi sloji je zlata doba ob prelomu stoletja zašla in leta 2003 se je podjetje znašlo tik pred bankrotom, vso svojo proizvodnjo pa iz Velike Britanije preselilo v Azijo.

Prešli v mainstream

A pri Dr. Martensu se niso predali in po določenih spremembah, novih trženjskih prijemih, novih linijah in delno selitvijo nazaj v Wollaston je prodaja, potem ko je leta 2013 podjetje kupila investicijska družba Permira, začela znova naraščati.

V zadnjih letih so martenske prešle v mainstream, ko so jih za svoje vzeli tudi pop, modni in filmski zvezdniki, kot so Pharrell Williams, Rita Ora, Julia Roberts, Miley Cyrus, Avril Lavigne in Kendall Jenner.

"Naša ciljna skupina so ljudje z jasnimi političnimi stališči ‒ ne glede na to, ali gre za podnebne spremembe ali človekove pravice. Uporništvo je trenutno spet "in", dovolj je, da se ozrete okoli sebe, po vsem svetu se dogajajo politične spremembe, ki ogrožajo svobodo," je dejal Wilson in dodal, da Dr. Martens "ostajajo še naprej stanje duha".