Rihanna velja za pravo modno ikono, njene modne izbire skrbno spremlja (in jim sledi) več milijonov mladih. Foto: Reuters

Modni konglomerat LVMH se sicer redno odloča za sodelovanje z zvezdniki, a navadno gre za priložnostno sodelovanje katere izmed številnih modnih znamk pod njegovim okriljem, tokrat pa se je odločil za redko potezo in skupaj z Rihanno ustanovil povsem novo modno znamko.

Priljubljena pevka in francoski modni velikan sta tako v sredo predstavila znamko oblačil, čevljev in modnih dodatkov Fenty, ki ime nosi po Rihanninem priimku (njeno polno ime je sicer Robyn Rihanna Fenty).

"Nova vizija mode"

"Moja moda bo drugačna, netradicionalna, saj ne izviram iz te industrije," je glasbenica povedala na tiskovni konferenci ob predstavitvi znamke in prve trgovine, ki so jo v Parizu odprli v sredo zvečer, in dodala, da želi s svojo znamko v modo vnesti "novo vizijo". Njena prva kolekcija v okviru znamke je po poročanju Reutersa v znamenju ostril linij ter bele in bež barve.

31-letna zvezdnica, s katero želi LVMH, ki ima v lasti številne prestižne modne znamke, kot je na primer Louis Vuitton, doseči predvsem mlajše kupce (pevka ima na svojem profilu na Instagramu več kot 70 milijonov sledilcev), je poleg oblačil za ženske predstavila tudi moško kolekcijo, ki jo sestavljajo predvsem jakne iz džinsa in plašči.

Za obleko med 600 in 800 evrov

Po poročanju Reutersa bodo – v primerjavi z drugimi modnimi znamkami konglomerata LVHM – cene Rihanninih oblačil precej nižje in tako dostopnejše širšim množicam. Za obleko je tako treba odšteti od 600 do 800 evrov, za sandale 500 evrov, za unikaten kos nakita pa dva stotaka manj.

Modni kosi znamke Fenty bodo najprej na voljo zgolj v pop-up trgovinici v trendovski pariški četrti Marais, od 29. maja naprej jih bo mogoče kupiti prek spleta, pozneje pa bodo trgovine odprli v 13 evropskih držav in v ZDA. Do konca leta pa nameravajo znamko ponuditi tudi na azijskem trgu, še piše Reuters.