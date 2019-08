Poznavalci se strinjajo, da gre za najprestižnejši koledar na svetu, saj ga pri Pirelliju ne prodajajo, ampak samo podarjajo. Toda leta, ko so fotografije več razkrile kot pokrile, so mimo, pravi rimski dopisnik Televizije Slovenija Janko Petrovec.

Manekenki Gigi Hadid in Laetitia Casta, igralka Julia Garner in baletka Misty Copeland. Te ženske še vedno gledajo z letošnjega Pirellijevega koledarja. A obrnimo zadnjo stran, kar jih je pod vplivom afere Weinstein posnel fotograf Albert Watson - in prelistajmo novi koledar Paola Roversija.

Predstavili Pirellijev koledar za leto 2020

V iskanju sodobne Julije

"Pirellijev koledar je za vsakega fotografa nekaj izjemnega. Videl sem vse koledarje predhodnikov, ki so odlični. So dela najboljših fotografov, že tradicionalno vrhunska. Moj koncept je zelo preprost, poudarjam lepoto in ljubezen. Koncept je preprost, a zelo prepričljiv," meni fotograf.

Roversi je eden najbolj znanih modnih fotografov na svetu. Bil je med pionirji polaroidne fotografije, že pol stoletja pa narekuje nove trende svojim kolegom.

"Že dolgo sem si želela sodelovati s Paolom. Njegove fotografije so videti kot osupljiva slikarska dela. Izbral je tudi čudovito temo koledarja," pravi igralka Emma Watson.

Paolo Roversi je avtor znamenitega Pirellijevega koledarja za prihodnje leto. Foto: EPA

S svojim Pirellijevim koledarjem Roversi med ikoničnimi ženskami tega časa išče Shakespearovo Julijo.

"Shakespeare je imel zelo poseben, samosvoj odnos do tragedije. Tragedija je zelo pomembna tudi pri flamenku, ki je moj glavni vir navdiha pri ustvarjanju glasbe," je prepričana glasbenica Rosalia.

Med Julijami s koledarja so še igralke Claire Foy, Mia Goth, Kristen Stewart, Yara Shahidi in Indya Moore ter kitajska pevka Chris Lee. Fotograf Roversi pa pravo Julijo išče še naprej. Navsezadnje je Julija - iz take pač snovi kot sanje ...