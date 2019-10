Nina Gazibara je eden najbolj prepoznavnih slovenskih manekenskih obrazov. Foto: Osebni arhiv Nine Gazibare

O pogledih na manekenski posel in modno industrijo se je z njo za Sobotni Dnevnikov izbor pogovarjal Saša Krajnc.

Kaj modna industrija, ki je vse hitrejša, kolekcije in obrazi na pistah se hitro menjujejo, človeku da, kaj mu vzame?

Jaz sem se imela krasno, ravno zaradi tega, ker smo se družili. Ni bil to samo posel. Danes jaz še občasno grem na revije, tudi nastopam na kakšni. Vidim, kaj se dogaja v zaodrju. Ne družijo se toliko. So na telefonih, vsak gre po svoje, takoj, ko se konča. Mi pa smo se res družili nekdaj, ne.

Je manekenstvo danes trši posel kot je bil nekoč?

Ne vem, če je trši. Dekleta, ki so pri nas precej, precej manj delajo, ko smo mi delali takrat. Takrat je bila to le Jugoslavija. Takrat smo letali povsod. Sem bila v mestih, takih kamor drugače ne bi nikoli prišla, torej ne samo v glavnim mestih. Tega danes pri nas ni. Manj je dela, manj revij, manj slikanj, manj reklam, vsega. Tudi to je, mi smo takrat manekeni, fotomodeli delali reklame na televiziji. Samo mi. Zdaj je pa trend zadnjih 20 let recimo igralci, ne, pa tudi vse druge znane osebnosti. Pevci tudi reklamirajo vse mogoče stvari. Tukaj je sprememba. Dela je bilo neprimerno več kot zdaj.

Je kakšna prigoda, ki jo še vedno radi opišete?

Eni je jošk ven padel, enkrat se mi je obleka za nek žebelj na pisti zataknila pa me je nazaj potegnila. Enkrat je čevelj dol zlezel, ker je bil prevelik pa si vato noter dal, Vse sorte se je dogajalo. To so nas že učili in tudi jaz sem druge tako učila, ne se ustavit, tako samo več pozornosti daješ temu. Čim hitreje naprej je treba. Enkrat je ena padla dol s piste, ker je bila ozka ampak je bila gor v treh sekundah. So opazili tisti tirje v prvi vrsti, drugi ne. Prej je skočila gor kot je bila dol. Vse sorte se je dogajalo ampak se moraš znajti.

Delali ste za vse velike slovenske znane znamke. Rašica, Mura, Polzela. Modna industrija pri nas je bila takrat res drugačna, ne?

Vse sem delali od pohištva do gradbenega materiala. Danes je zelo malo od teh podjetij ostalo in je škoda. Recimo Mura, to je bila taka tovarna, tako je dobro delala. Za take tovarne je škoda, ne. Po drugi strani pa so se nekako pobrali ti oblikovalci, ne, kljub tej krizi zadnjih deset let. Nekako sodelujejo skupaj, ker je lažje skupaj in ceneje. Mislim, da jim gre, če jih ne bi bilo, ne.

Kaj manjka slovenski modi? Zakaj še bolj ne prodremo v tujino?

Težko. Mi smo majhna država, ampak nekaj naših oblikovalcev pa se je prebilo v tujino. Pričakovati, da bomo mi v nekem vrhu, tam, kjer so Francozi pa Italijani, to pa je težko.

Pogrešate svet mode?

Malce ja. Sem to rada delala. Jaz sem zelo družaben človek, meni je bilo to na kožo pisano. Potovanja, ogromno ljudi sem spoznala, vse te različne kulture, ko sem delala v tujini. To ti da eno širino, nisi omejen. Me vprašajo a bi še enkrat isto, če bi bila mlada. Bi. Samo mogoče so pa zdaj zadeve drugačne. Zdaj veliko lažje prideš do tujih agencij kot takrat, ko sem jaz šla v tujino. Takrat ni bilo interneta, nisi imel kje pogledat kej je kakšna agencija v tujini. Si moral dobesedno it tja. Danes vse to najdeš, jim pišeš, stvari pošlješ agenciji. Vse najdeš na internetu. Tega mi nismo imeli, ne. Nismo se imeli s česa učit. Smo kupovali tuje revije, ki so bile pri nas v Mladinski knjigi.

Na pisti nas je bilo tudi recimo v Cankarjevem domu po 20 naenkrat. Si točno moral vedet, držat razdaljo, kam greš, ne. Drugače bi bila to zmeda 20 ljudi gor. Zato pravim tole danes, ko grejo ena po ena, niti obratov ni, niti ničesar. To ni nič. To je preveč enostavno. Meni je to dolgočasno.