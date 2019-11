Modna revija Victoria's Secret je bila dolgo časa eden od največjih popkulturnih dogodkov v ZDA. Foto: AP

Pri znamki so modno revijo "angelčkov", svojih manekenk, ki so si posebej za to priložnost nadele angelska krila, zaščitni znak VS-a, prvič izvedli leta 1995 in je svoj čas veljala za enega največjih popkulturnih dogodkov leta. Vsako leto si je revijo prek malih zaslonov ogledalo na milijone gledalcev.

A lani so ugotovili najnižjo gledanost oddaje v 14 letih, ob tem pa so se v času gibanja "Me Too" morali spopadati tudi z obtožbami, da je revija seksistična in preživeta, izbor manekenk pa da ni dovolj raznolik.

Starševska družba VS-a, L Brands, je sporočila, da je pomembno, da "razvijejo" svojo trženjsko strategijo. "Ugotavljamo, kako pospešiti pozicioniranje znamke in kako to kar najbolje urediti s strankami," je povedal vlagateljem Stuart Burgdoerfer, glavni finančnik L Brandsa.

Victoria's Secret je spodbudila kariere nekaterih največjih supermanekenk. Na sliki Adriana Lima. Foto: AP

Kljub temu pa Burgdoerfer meni, da so bile modne revije VS-a "pomemben vidik znamke in izjemen trženjski dosežek".

Vsakoletna revija, na kateri so nastopale nekatere najbolj znane supermanekenke v modni industriji, je predstavljala odskočno desko za manekenke, kot so Tyra Banks, Heidi Klum in Miranda Kerr.

Spreminjajoči se časi

A tudi pri VS-u se niso prilagajali spreminjajočim se časom in odnosom kupcev, zato se je znamkaznašla v precejšnjih finančnih težavah. Slaba prodaja VS-a je vplivala tudi na L Brands, kjer so imeli lani v tretji četrtini 252 milijonov dolarjev izgube.

To pa ni bila edina težava VS-a v zadnjem času – lani je znamki močno škodil intervju njihovega takratnega glavnega tržnika Eda Razka, ki ga je dal za revijo Vogue in v katerem je dejal, da transseksualni modeli preprosto ne morejo biti del modne revije VS-a. Razek se je pozneje za svojo izjavo opravičil, letos pa podjetje, tudi zaradi pritiskov, zapustil.

L Brands si je kar nekaj slabe reklame nakopal tudi zaradi prijateljstva ustanovitelja Lesa Wexnerja s pokojnim ameriškim milijarderjem in pedofilom Jeffreyjem Epsteinom. Epsteina so avgusta našli mrtvega v njegovi zaporniški celici, kjer je čakal na sojenje zaradi obtožb trgovine z mladoletnimi dekleti.

Wexner je Epsteina zaposlil kot svojega svetovalca, a leta 2007 z njim pretrgal poslovne stike in ga obtožil finančnih poneverb, navaja BBC.