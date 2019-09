Foto: MMC RTV SLO

Kuža sliši na ime Slash in je postal velikanska senzacija na letošnjem evropskem prvenstvu v odbojki, ki je v Sloveniji povzročilo pravo evforijo. Ekipa in navijači namreč verjamejo, da jim prav ta štirinožec prinaša srečo – kadar je bil v dvorani, naši odbojkarji namreč niso izgubili niti ene tekme!

O kosmatincu in vraževerju smo želeli po zmagi nad Rusijo, ki je Slovenijo popeljala v polfinale, povprašati njegovega lastnika Alfreda Martilottija, enega od pomočnikov selektorja slovenske izbrane vrste Alberta Giulianija, vendar smo morali najprej počakati, da pridemo na vrsto.

Pred klopjo ob igrišču je bila namreč že vrsta predstavnikov sedme sile in na tekmovanju sodelujočih prostovoljcev, ki so prosili za selfi s psičkom. Ta je potrpežljivo poziral, nato pa sta Alfredo in njegova zaročenka Dania Spinosi z njim v naročju sedla pred MMC-jev mikrofon in pojasnila, kako se je vse skupaj sploh začelo.

Alfredo, Dania in Slash. Foto: MMC RTV SLO

"V Italiji živiva skupaj, a potem ko sva bila ločena več kot mesec dni, ker sem se s slovensko reprezentanco pripravljal na to evropsko prvenstvo, je Dania prišla v Slovenijo, z njo pa tudi Slash," pripoveduje Alfredo.

Dania je strokovnjakinja za družbena omrežja in sodeluje tudi s predstavniki za odnose z javnostmi letošnjega prvenstva, zato je akreditirana za tekme, že na prvi obračun proti Belorusiji pa je vzela tudi psička.

"Doma v Italiji sodelujem z odbojkarsko ekipo Lube Volley in tudi na tiste tekme jemljem Slasha, zato je ta popolnoma vajen dvorane in hrupa, pogosto celo zaspi vmes," je v smehu pojasnila, zakaj se kuža ob igrišču počuti povsem domače.

Slash pred MMC-jevim mikrofonom. Foto: MMC RTV SLO

Dobil prepoved

Že na prvi tekmi se je tako družil z uradno maskoto prvenstva, veverico Ace in pritegnil prve poglede. Prišel je tudi na tekmo z Belorusijo in tudi takrat so naši vknjižili zmago. "Potem pa ga je opazil nekdo iz Evropske odbojkarske zveze in ukazal, da pes ne sme v dvorano," Alfredo pojasni, zakaj si je Slash naslednjo tekmo skupaj z lastnico ogledal po televiziji.

Uradna maskota prvenstva veverica Ace ima zdaj tudi pomočnika. Foto: MMC RTV SLO

Antonio pa je nato prosil Danio, naj vseeno prihaja na tekme, zato je Slash med tekmama z Makedonijo in Rusijo v predtekmovanju ostal sam v avtomobilu, da ne bi z lajanjem motil hotelskih gostov v sosednjih sobah.

Zmagoslavna vrnitev v dvorano

"Ker pa smo ti dve tekmi izgubili, smo se odpravili do lokalnih organizatorjev prvenstva in dejali, da nam ni mar, kaj pravi odbojkarska zveza. Slash mora biti zraven, ker nam prinaša srečo!" njegov lastnik pojasni, kako se je koder vrnil v dvorano. In kosmata kepica je tako spet prišla na tekmo z Bolgarijo, ki so jo naši dobili.

A Slash zdaj ni več slepi potnik. Zdaj ima tudi uradno akreditacijo prvenstva, izdano na njegovo ime, njegova funkcija pa je "pomočnik maskote". Alfredo je zanj kupil tudi mali dres, ki so ga slovenski odbojkarji naročili za svoje dojenčke in otroke.

Slasheva akreditacija. Foto: MMC RTV SLO

"Pred četrtfinalom je nekdo v šali objavil opozorilo Rusom, da nimajo možnosti, če bo Slash v dvorani," v smehu pripoveduje Alfredo. In bil je, rezultat pa je znan – Rusi so šli domov, naše pa jutri čaka polfinalni obračun s Poljaki.

"Proti Poljski se moraš res osredotočiti," Dania vmes šepne psičku na uho, saj so poljski odbojkarji dvakratni svetovni prvaki.

Slovenski odbojkarji so Slasha vzeli za svojega in zdaj z njimi pozira tudi na zmagovitih skupinskih fotografijah. Foto: MMC RTV SLO

Potni list je ostal v Italiji

Ne glede na jutrišnji izid pa slovensko reprezentanco nato čaka pot v Francijo, kjer se bodo bodisi v soboto borili za bronasto medaljo ali pa v nedeljo za zlato! A to potovanje je za Slasha vseeno še pod vprašajem.

"Vsi zdaj pričakujejo, da bo prišel tudi v Pariz, ampak to bo zelo težko izvedljivo, saj bomo tja odleteli. Njegov pasji potni list je namreč ostal doma v Italiji, saj se je Dania sem pripeljala z avtomobilom in mu ni bilo treba skozi carinsko kontrolo," pojasni Alfredo.

"Toda intenzivno iščemo rešitve, razmišljamo, da bi nam potni list iz Italije nekdo poslal po DHL-u," naš sogovornik daje upanje navijačem, da bo hitra pošta poskrbela, da slovenski odbojkarji ne bodo ostali brez svojega kosmatega talismana za srečo zlasti takrat, ko ga bodo najbolj potrebovali.