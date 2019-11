Iz vode so potegnili tudi pralne stroje in kolesa. Foto: EPA

Gondoljerji so v nedeljo že šestič letos čistili podvodne kanale. Za svoj trud ne zaračunavajo, imajo pa en sam cilj – očistiti znamenito mesto, ki je del Unescove svetovne dediščine.

Njihova prizadevanja so obrodila sadove, saj so doslej iz vode potegnili že več kot dve toni in pol smeti.

Zbirka doslej zbranih odpadkov je resnično raznolika, saj sega od pnevmatik, televizorjev, starodobnih radijskih sprejemnikov do telefonov. Preteklo noč pa so med drugim na površje potegnili štedilnik, sušilec za lase, kasetofon, računalniški zaslon in luč, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"To je nekaj, kar za mesto počnemo zastonj, saj nam je dalo veliko," je povedal eden izmed čistilcev. Pri tem je razkril, da je vidljivost v vodi ob plimi in temi še posebej slaba.

Za projektom stojita dva gondoljerja, Stefano Vio in Alessandro Zuffi, ki sta napovedala, da bosta do aprila prihodnje leto vsak mesec organizirala potop v beneškem Velikem kanalu. "Tam veslamo vsak dan, pri tem pa se moramo pogosto boriti s smetmi, ki lebdijo na gladini vode," sta opozorila.

Mestne oblasti sicer krivdo za težave s smetmi pripisujejo predvsem samim Benečanom.