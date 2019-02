Juncker je sam opozoril na obliž na licu. Foto: Reuters

Nič posebnega, a Luksemburžan se je očitno čutil dolžnega sedmi sili pojasniti, kako je do poškodbe prišlo. Pred pogovori z britansko premierko je tako dejal: "Urezal sem se pri britju, zato nosim ta obliž. To vam govorim zato, da ne bo kdo slučajno mislil, da mi je to poškodbo zadala gospa May zaradi vseh zapletov okoli brexita."

Obliž gor ali dol, tudi njuni pogovori niso obrodili sadov. Mayeva je sicer dejala, da so dosegli napredek glede vprašanja varovala na irski meji, zaradi katerega je propadel njen dogovor z EU-jem, a je dodala, da jim zmanjkuje časa, da dorečejo spremembe.

Velika Britanija bi morala Evropsko unijo zapustiti 29. marca letos. Pogajanja o tem, ali bo šlo za urejen in nadzorovan izstop ali bo država izstopila brez dogovora z Unijo, se bodo nadaljevala v prihodnjih dneh.

Juncker je z obližem pred tem v Bruslju sprejel tudi slovenskega predsednika Boruta Pahorja, ki se v belgijski prestolnici mudi na dvodnevnem obisku.