Prvaki. Foto: EPA

Navijači so rajali na ulicah prestolnice in slavili drugi španski svetovni naslov, ki so si ga na Kitajskem priigrali z nedeljsko zmago nad Argentinci (95:75).

Košarkarji, ki jih kot kapetan vodi 34-letni Rudy Fernandez, so kraljevemu paru na ogled pokazali trofejo, drugo svetovno po letu 2006, Fernandez pa je kralju Felipeju okrog vratu obesil tudi zlato kolajno.

Po kraljevem sprejemu jih je pozdravil še premier Pedro Sanchez, nato pa so se košarkarji s pokalom pridružili rajanju na ulicah Madrida v odprtem avtobusu in slavili skupaj z navijači tudi ob zvokih pesmi We are the Champions skupine Queen.