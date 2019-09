Rogliča do zmage ločita samo še dve etapi. Foto: EPA

Ta konec tedna se stopnjuje napetost med ljubitelji kolesarstva, ki v teh dneh uživajo ob ogledih etap kolesarske dirke po Španiji. Ta se bo jutri končala v Madridu. Ob vseh uspehih slovenskih kolesarjev pa se je v zadnjih letih precej povečalo tudi število tistih, ki dirke spremljajo od blizu in navijajo za slovenske ase.

Kot kaže, jih bo kar nekaj, ki bodo pospremili sklepne kilometre Primoža Rogliča na poti do prve slovenske zmage na tritedenskih dirkah. Spremljanje kolesarstva v živo sicer zaradi narave prizorišča zahteva nekaj predznanja, in je v primerjavi z drugimi športi lahko precej zahtevno. Poleg tega so stroški za obisk oddaljenih dirk, kot je Vuelta, lahko precej visoki.

Obisk Vuelte kljub še boljšim rezultatom našega Rogliča zato ni tako velik, kot je bil na manj oddaljeni Dirki po Italiji. Kljub temu smo ob trasi dirke naleteli na nekaj navdušenih podpornikov slovenskih kolesarjev. Matic in Žiga, velika navdušenca nad kolesarstvom in rekreativna kolesarja iz Postojne, sta se za obisk dirke odločila “tam nekje po 10. etapi, ko je postalo jasno, da bo naš Roglič zmagal. Sem sva prišla z letalom, nato pa najela avto in tako spremljava zadnje štiri etape”.

Enak načrt imata tudi obiskovalca s Krasa, ki upata, “da bo Rogla zdržal v rdečem kljub vsem umazanim igram v zadnji etapi”. Največ navijačev pa bo slovenski as gotovo imel na zadnji etapi v Madridu, kamor se odpravlja znatno število slovenskih navijačev.