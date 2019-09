Selektor Matjaž Kek je septembra našel udarno enajsterico, ki je poskrbela za dve odmevni zmagi, s čimer je Slovenija na položaju za uvrstitev na evropsko prvenstvo v nogometu, a igrajo se še štirje krogi kvalifikacij. Foto: www.alesfevzer.com

Po 6/10 kvalifikacij je Slovenija na 2. mestu z dvema točkama manj od vodilne Poljske in s točko prednostjo pred tretjo Avstrijo. 10. oktobra se boj za Euro 2020 za slovensko nogometno izbrano vrsto nadaljuje v Skopju pri Severni Makedoniji, ki z 8 točkami še ni obupala, četudi jih je kar 6 osvojila proti Latviji. Tri dni kasneje v Ljubljani gostuje Avstrija. Slika skupine G bo takrat že močno jasna in kombinatorika za novembrski tekmi doma z Latvijo in za zaključno gostovanje na Poljskem bo veliko preprostejša.

Šesterica začela vse tekme

Jan Oblak, trojica branilcev Petar Stojanović, Miha Mevlja in Aljaž Struna, osrednji vezist Jasmin Kurtić in najboljši posameznik Slovenije Josip Iličić so začeli prav vseh šest kvalifikacijskih tekem. In brez poškodbe na ponedeljkovi tekmi z Izraelom, bi vsa šesterica odigrala tudi maksimalnih 540 minut kvalifikacij. Več kot očitno je, da ima selektor Matjaž Kek izoblikovano jedro, če ne kar celotno začetno enajsterico.

Kljub izstopajoči predstavi Jureta Balkovca proti Poljski, se je selektor odločil po prestani kazni v prvo postavo vrniti kapetana Bojana Jokića. A najstarejši in daleč najbolj izkušeni reprezentant ga je močno razburjal z napakami, sledlla je še poškodba in menjava ob polčasu. Foto: Reuters

Bo Jokić še vedno prva izbira na levem boku?

Brez kazni zaradi nabranih treh kartonov, bi vse tekme začel tudi kapetan Bojan Jokić. A ravno zaradi zapovedanega počitka je s pridom priložnost izkoristl Jure Balkovec, ki je nato po izredni bledi predstavi in še poškodbi tudi zamenjal Jokića ob polčasu. Ali je zadnji preostali pravi Južnoafričan ostal brez zacementiranega mesta na levem boku obrambe? Pri Empoliju v Serii A se 25-letnemu Belokranjcu obeta redno igranje, kar je sicer zagotovljeno tudi 33-letnemu Kranjčanu, ki ga samo še ena tekma loči od jubilejnega 100. nastopa v reprezentančnem dresu.

Krhin čaka na vrnitev pri Nantesu

Ob Kurtiću je na sredini igrišča prva Kekova izbira Rene Krhin, ki je bil s selektorjem kot daleč najmlajši že na SP-ju 2010, a ni zaigral. Ravno Krhinov (ne)status je glavna skrb slovenskega strokovnega štaba. Ko je marca zaigral za Slovenijo, je bil poškodovan in si je pomagal s pomočjo protibolečinskih injekcij, kar je pošteno razburilo takratnega trenerja Nantesa Vahida Halihodžića. Rehabilitacija gležnja in kolena se je zavlekla, sam 29-letnik iz Jakobskega dola pa se je znašel na stranskem tiru Nantesa. Od poškodbe 3. marca v Franciji Krhin ni igral, vsega dvakrat se je znašel na klopi, a vsaj tudi na zadnji tekmi Ligue 1. V tem času je odigral 4 tekme za Slovenijo, dve v marcu, dve zdaj in bil za razliko od minulih let med najbolj vidnimi.

Bezjak z golom oživel Stožice

Menjava Bezjak - Zajc zadetek v polno

Napadalni del slovenske ekipe je zdaj septembra doživel pomembno spremembo. Najučinkovitejši reprezentant v zadnjem letu dni Miha Zajc (5 golov) je navkljub bledi predstavi ob porazu v Celovcu, vseeno presenetljivo izgubil mesto v začetni postavi. Zlasti, ker ga je nadomestil Roman Bezjak, ki ga Kek kljub dobremu poznavanju iz Rijeke, spomladi sploh ni vpoklical. A 30-letni Korošec je bil proti Poljakom in Izraelom sinonim za vrline, ki jih pričakujejo in cenijo navijači: nepopustljiv, borben, vseprisoten. Vsem neutrudnim tekom je piko na i postavil z ekspresnim izenačenjem, ko se ga je v ponedeljek najbolj potrebovalo.

Verbič Sloveniji zagotovil zmago

2 gola in 3 podaje, izkupiček prvega napadalca

Dva gola, zlasti zmagoviti v 89:55 proti Izraelu (3:2) sta končno pokazala, kaj lahko reprezentanci da Benjamin Verbič, v katerega velike upe polaga selektor. Skrb zdaj je zlasti zdravje 25-letnega Vojničana, saj bi bil v ponedeljek zamenjan, če ne bi že predtem morala Slovenija opraviti dve menjavi zaradi poškodb in je bil Krhin še v slabšem stanju. Zaradi poškodbe je Verbič tudi izpustil junijski tekmi.

V konici napada se je zacementiral Andraž Šporar, ki je nenazadnje zdaj z 2 goloma in kar 3 podajami najučinkovitejši igralec moštva v kvalifikacijah. Po rekordni strelski sezoni je poln samozavesti, zrelejši in ambicioznejši. Predvsem je začel razvijati kemijo z Ilčićem in začel brati njegove globinske podaje, hkrati pa sam deli zaključne podaje. Nenazadnje je Špoki s podajami ustvaril še 4 izrazite velike priložnosti, več celo kot glavni igralec Slovenije v polju.

Andraž Šporar povišal na 2:0

Iličić končno našel naslovnike svojih podaj

In na koncu pride Josip "Bog ne daj, da se poškoduje" Iličić. Maestralni virtuoz, ki močno izstopa in predstavlja za nasprotnike nenehno grožnjo, da s prebliskom prebije njihove obrambne vrste. Osupljiva podaja za 2:0 Šporarju proti Poljski je obkrožila Evropo in nogometni svet. Z vključitvijo Bezjaka je dobil dodaten prostor za manevriranje med vlogo drugega napadalca, ki se z desnega krila seliti na sredino, hkrati je ob odsotnosti Zajca povečal lastno posest žoge. Sočasno mu Bezjak z obrambno odgovornostjo tudi krije hrbet. Posledica - asistenca za zadetek na obeh tekmah.

Manj posesti in manj uspešnih podaj, a več strelov in golov

Kot da bi se celotna reprezentanca nalezla pristopa 31-letnega Kranjčana - raje 1 uspešna drzna podaja naprej v 10 poskusih kot 10 varnih podaj vstran ali nazaj. Slovenija je nenazadnje Poljsko zasenčila in premagal s presenetljivo nizkim odstotkom uspešnih podaj za moderni nogomet - vsega 69 odstotkov slovenskih podaj je bilo v petek natančnih. Proti Izraelu ob 75-odstotni uspešnosti podaj je sicer selektor že pogrešal večjo natančnost in večjo posest žoge. Predtem je bila na prvih 4 tekmah natančnost krepko prek 80 odstotkov, kar je še zdaj povprečje 6 tekem. Ob obeh domačih zmagah so bili Slovenci podrejeni pri posesti (40- in 47-odstotna), vendar so imeli krepko več strelov v okvir vrat kot nasprotniki (5:1 in 9:4), predvsem pa je šlo večina slovenskih poskusov (skupaj 23) proti cilju (14 oz. 60 odstotkov).

Josip Iličić je tudi v reprezentanci zakraljeval na igralnem mestu, kjer blesti v dresu Atalante. Desno napadalno krilo, ki operira tudi na sredini igrišča ter je hkrati lahko podporni napadalec.Foto: SofaScore

Številke, ki delno opišejo fenomen Jojo:

4,7 preigravanj na tekmo v kvalifikacijah.

9 dobljenih dvobojev na srečanje oz. 61 odstotkov.

3,7 ključnih podaj na 90 minut.

A ima Iličić tudi 2 rumena kartona, zaradi česar bo v Skopju moral Jojo ohraniti mirne živce in se ogniti tretjemu opominu, kar bi pomenilo zapovedan počitek za revanšo z Avstrijci. Druga grožnja je izstrošenost, saj Iličića z Atalanto v slabih 4 tednih do naslednjega zbora čaka kar 7 klubskih tekem.

Samo, da bo zdravje in več igralnega časa po klubih

Rezervisti? Za primer poškodb in kazni morajo z igralnim časom, predstavami ter učinkovitostjo v klubih izzvati Keka, da jih vključi v rotacijo. Zaenkrat sta kot prva v rotaciji vezista Denis Popović in Miha Zajc, slednji v ponedeljek ni dobil priložnosti zaradi kopice poškodb med samo igro. Vsekakor bodo strokovni štab moške članske reprezentance in navijači podrobno spremljali igre Slovencev po klubih v prihajajočih 4 tednih, preden se v ponedeljek, 7. oktobra, spet zberejo na Brdu za tekmi s Severno Makedonijo in Avstrijo.