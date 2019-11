Foto: Reuters

Prešerni 29-letnik je v zgodnjih jutranjih urah po ulicah Erfurta vozil "v širokih, neobvladanih lokih", ko ga je ustavila policija.

Po izvedenem krvnem testu so odkrili visoko vsebnost alkohola v krvi moškega, zato so mu nemudoma odvzeli vozniško dovoljenje, poroča Deutsche Welle.

Električni skiroji so na voljo v vrsti mest po Evropi, kjer si jih običajno lahko izposodijo in uporabljajo vsi. A kot po vse več evropskih mestih tudi v Nemčiji narašča zaskrbljenost zaradi nedavnih poškodb in nesreč, tudi takih s smrtnim izidom, povezanih s temi skiroji. Nemalokrat nesreče povzročijo okajeni vozniki.

Vozniki e-skirojev morajo biti stari najmanj 14 let, najvišja dovoljena hitrost z njimi pa je 20 kilometrov na uro.

V Nemčiji se je začelo več razpravljati o slabih plateh e-skirojev septembra, ko so oblasti zaznale veliko število poškodb med obiskovalci Oktoberfesta v Münchnu, ki so te skiroje uporabljali. Posledično so skiroje na Oktoberfestu prepovedali.