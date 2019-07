Nova plamenica v obliki cveta. Foto: Reuters

Za tekmovalce v 33 športih bodo izdelali približno 5.000 medalj. Medalje bodo izdelali iz rabljene elektronike, zato želijo, da se dobra energija z medalj prenese na športnike. V zbiranje materiala za medalje so simbolično vključili celotno Japonsko in zbrali približno 2.700 kilogramov brona, 30,5 kilograma zlata in 4.100 kilogramov srebra.

Medalje tehtajo od 450 gramov za bronaste medalje prek 550 gramov za srebrne do 556 gramov za zlate. Zlate medalje že od iger leta 1912 niso iz čistega zlata, ampak iz srebra, prevlečenega z zlatom. Za recikliran material so se odločili, ker želijo igre organizirati v duhu prenove Japonske. Medalje so na sredini grobe, ob robu pa polirane, kot star in grob kamen, ki ga ljudje očistimo.

Juniči Kavaniši, oblikovalec, ki je zmagal na natečaju za oblikovanje medalj, je ob predstavitvi za japonsko tiskovno agencijo Kyodo news povedal, da ni pričakoval priznanja. "Nisem si mislil, da bo predlog, ki sem ga zasnoval zgolj kot spomin na ta veličastni dogodek, res izbran," je dejal avtor medalj. "Upam, da bodo športniki medalje videli kot nagrado za svoje dosežke, ki obenem spodbujajo prijateljstvo in izražajo slavno zgodovino."

Medalje z igre v Tokiu leta 2020. Foto: Reuters

Bakla v obliki cveta

Olimpijska bakla, ki tradicionalno prepotuje ves svet v pripravi na igre, bo iz rožnatega aluminija in v obliki češnjevega cveta. Tudi bakla bo iz recikliranega materiala, ki so ga med drugim uporabljali za gradnjo začasnih bivališč po uničujočem cunamiju leta 2011. Bakla bo pred igrami tudi najprej prepotovala prizadeta območja kot simbolna luč prenove in enotnosti.

Belo-rožnati češnjevi cvetovi imajo na Japonskem poseben pomen, saj predstavljajo minljivost in upanje. Poleg tega ima češnjev cvet pet cvetnih listov, ki simbolizirajo enotnost in povezanost petih celin v športu. Po slovesnosti v slogu antičnega čaščenja boga sonca bodo s pomočjo sončnih žarkov baklo prižgali 12. marca v Atenah.