Slavje v Helsinkih. Foto: EPA

Prizori iz Helsinkov so sinoči obkrožili svet. Zadnji sodnikov žvižg na tekmi z Lihtenštajnom v kvalifikacijah za Euro 2020 je domače navijače spravil v delirij. Zmaga s 3:0 jih je že en krog pred koncem popeljala na evropsko prvenstvo, prvo veliko tekmovanje v njihovi zgodovini.

Teemu Pukki. Njegov priimek v prevodu pomeni "koza". Foto: EPA

Junak kvalifikacij

Reprezentanca, katere začetki segajo v leto 1911, si je skozi zgodovino zaman prizadevala, da bi se uvrstila ali na svetovno ali evropsko nogometno prvenstvo, toda morali so počakati vse do leta 2019. Finska je imela zlato generacijo na prelomu tisočletja, ko sta blestela Jari Litmanen in Sami Hyypiä, a nikoli se ni prebila na veliko tekmovanje.

Tokrat pa ji je to uspelo na krilih sijajnega napadalca Teemuja Pukkija, ki je v vrhunski formi, njegove uspešne predstave pa so na družbenih omrežjih ustvarile ključnik #pukkiparty.

V dresu Norwicha je v letošnji sezoni na 12 tekmah dosegel šest golov, v omenjenih kvalifikacijah pa v devetih tekmah devet zadetkov. Za dva je poskrbel tudi sinoči in "Pukki party" se je začel ...

Kapetan Tim Sparv na rokah navijačev. Foto: EPA

Veselju ne konca ne kraja

Zabava se je začela takoj po zadnjem sodnikovem žvižgu, ko je na stotine navijačev vdrlo na igrišče in obkrožilo igralce. Nadaljevalo se je v slačilnici z odpiranjem šampanjca in prepevanjem, nato pa še s prisilno prho za selektorja Markkuja Kanervo.

Nič manj prešerno ni bilo niti na ulicah po vsej državi, ko so Finci dojeli, da je sovicam res uspelo.

Finske nogometne reprezentance se je namreč prijelo ime Huuhkajat, potem ko je bila kvalifikacijska tekma z Belgijo za Euro 2008 za nekaj minut prekinjena, saj je na igrišče priletela velika uharica – to so pozneje poimenovali Bubi in je postala tudi državljan leta na Finskem.

Gorele so bakle, navijači so kljub skandinavskemu mrazu rajali tudi zgoraj brez, še dolgo v noč na družbenih omrežjih objavljali posnetke veseljačenja in zgodovinski večer raztegnili tudi vse do jutra.

Nekaj utrinkov iz Helsinkov si lahko ogledate spodaj.

Finska navijaška ekstaza, video: Reuters