Foto: Televizija Slovenija

Bodi nežen, planet ti bo hvaležen, je vodilo njihovega razreda. Osnovnošolci so se odločili spremeniti svoje navade oblačenja, saj menijo, da lahko vsak izmed nas prispeva k čistejšemu planetu.

"Naučila sem se, da obleka ne naredi človeka in ni treba gledati na to, kaj imaš oblečeno, da te drugi ne bi presojali," pravi Zoja Bibič, ki priznava, da je bilo na začetku težko, ker je rada vsak dan nosila drugačna oblačila, a se je hitro privadila.

"Všeč mi je bila ta ideja, ker se zavedam, kaj se dogaja z našim okoljem, s planetom, in hočem na tem področju nekaj spremeniti," dodaja Tian Fras.

Pri tem jim je vzor njihova mentorica. "Hitra moda je tista, ki nam s svojo agresivnostjo narekuje, da zelo veliko, preveč kupujemo," opozarja učiteljica Vera Granfol, ki dodaja, da se zavedajo, da nimamo planeta B.

Učenci 100 dni v enakih oblačilih

Pranje ob koncu tedna

Nad projektom so navdušeni tudi starši. Čeprav so nekateri morda dvomili o vztrajnosti svojih otrok, so danes ponosni nanje.

"Ko pride iz šole, sleče majico, hlače, vse skupaj prezračimo in ob koncu tedna potem to operemo. Tako da ni večjih težav. Smo se vpeljali in navadili," opisuje mama Petra Lehko.

Čeprav učenci občasno pogrešajo svoja oblačila, vztrajajo. Svoj projekt pa bodo prihodnje leto predstavili tudi vrstnikom v Nemčiji.