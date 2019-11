Slovenski košarkarski as je v nedeljo s svojo ekipo Dallas Mavericks porazil domače moštvo Cavaliers ob glasni podpori na tribuni. Cleveland v zvezni državi Ohio je znan po najštevilčnejši slovenski izseljenski skupnosti v ZDA in mnogi so si prišli ogledat tekmo.

V Quicken Loans Areni so zato zavihrale slovenske zastave, navijači so oblekli drese in dvignili napis "Luka Dončić gre naprej".

Luka pa ni šel samo naprej, pač pa je med glasnim aplavzom in vzkliki navdušenja pritekel tudi k njim, da bi se rokoval in poziral za skupne fotografije.

Golaž, klobasa, zelje, ajdova kaša ...

Dončićevo gostovanje v Clevelandu pa sta Slovensko-ameriško poslovno združenje (Saba) in Obrtna zbornica Slovenije (OZS) izkoristila tudi za promocijski dogodek.

Nekdanji generalni konzul Slovenije v Clevelandu Jurček Žmauc je gostom, med katerimi so bili člani obeh košarkarskih klubov, obiskovalci tekme in vodstvo Cleveland Cavaliersov, predstavil Slovenijo kot turistično destinacijo in v letu 2021 tudi Evropsko gastronomsko regijo.

Za kulinarični del poskrbela ekipa Leona in Damirja Pintariča iz gostilne Rajh iz Bakovcev pri Murski Soboti, ob pomoči mariborske vinske kraljice Ane Protner pa so postregli z vini Črnko iz Jarenine in Protner z Malečnika pri Mariboru.

Leon Pintarič je pripravil goveji golaž s polento, pečenega lososa in koprčevo omako, kranjsko klobaso s kislim zeljem, ajdovo kašo z jurčki, bučno juho z bučnim oljem, pečenko štefani z jajcem in bučno tortico z malinami.

Rajhova ekipa je med drugim pripravila še prekmursko gibanico, ki so jo na koncu tekme postregli tudi Dončiću. O kakovosti ponujenega priča njegovo vprašanje na koncu srečanja: "Si lahko to odnesem?".

Predstavniki slovenske skupnosti v Clevelandu so dokazali, da tradicija slovenske hrane tam ni pozabljena in so pripravili potico, mesarija Radell pa je postregla s svojo večkrat nagrajeno kranjsko klobaso. Elizabeta Žalik je k promociji slovenske kulture pripomogla še z narodno nošo.

Da bi se Američanom pocedile sline

Pobudo za dogodek, ki je potekal v dveh klubskih prostorih športne dvorane Rocket Mortgage FieldHouse, je dal clevelandski chef, ki je septembra gostoval v Sloveniji na kulinaričnih prireditvah Gourmet over Mura in Okusi Posavja.

Nedeljski dogodek je del niza predstavitev v projektu Gostilna Slovenija, ki jih je združenje Saba v ZDA skupaj z OZS-jem začela izvajati leta 2018, da Američanom predstavijo Slovenijo kot turistično in kulinarično destinacijo, vredno obiska.

"Ponosen sem na naše gostince, ki s svojimi kulinaričnimi mojstrovinami skrbijo za uspešno promocijo Slovenije v svetu," je ob tem dejal predsednik OZS-jem Branko Meh.